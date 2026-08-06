Respaldan el fracking en México: expertos avalan su viabilidad en el noreste del país

Una comisión interdisciplinaria integrada por 54 expertos y científicos determinó que sí es factible utilizar la técnica del fracking para explotar gas natural no convencional en algunas regiones del noreste de México. Este anuncio marca un quiebre radical con la postura del gobierno anterior, que se oponía categóricamente a esta práctica.

“Esta comisión recomienda continuar con la evaluación para conocer la viabilidad y el desarrollo de yacimientos no convencionales de gas natural. Únicamente en 2 cuencas”, dijo Paulina Gómora, investigadora de la facultad de ingeniería de la UNAM.