Francés rompe récord mundial de altitud de pie sobre globo aerostático

El francés de 28 años, Remi Ouvrard, rompió un récord mundial luego de pararse sobre un globo aerostático a más de 3,637 metros de altura. Por cierto, el récord anterior era de 1,217 metros y también lo ostentaba Ouvrard.

El asombroso récord se logró este miércoles (10 de noviembre de 2021) en la localidad de Chaterault en el este de Francia. El joven portaba casco y un traje especial, que le ayudaron a permanecer durante varios minutos sobre la parte superior del globo aerostático.

Petite dédicace à toute l’équipe de @BRUNOFUNRADIO ! Barre des 3637 m franchie, debout sur le Ballon du Téléthon 😁 Bah Karina, t’étais où ?! 🤪 #worldrecord #montgolfière @Telethon_France pic.twitter.com/ZjKxWV5mv9 — Rémi Ouvrard (@ouvrard_remi) November 10, 2021

Récord mundial de altitud de pie sobre globo aerostático con fines benéficos

El temerario acto protagonizado por Remi, fue parte de una campaña de beneficencia en el oeste de Francia. Anualmente, la campaña recauda dinero para la investigación y la promoción relacionadas con enfermedades neuromusculares "raras".

Remi Ouvrard, un francés de 28 años, se paró en la parte superior del globo aerostático durante una hora y media, con 17.6 grados Fahrenheit, mientras que su padre, Jean-Daniel Ouvrard, fue quien dirigió el globo a una altitud de más de 3,637 metros para que coincidiera con el número "36-37", dígitos del número telefónico de la campaña de beneficencia.

Durante la hora y media que estuvo parado sobre la parte superior del globo aerostático, al francés le dio tiempo para tomarse fotografías, principalmente "selfies" que en cuanto fueron publicadas, se virilizaron en redes sociales.

Un francés con la cabeza en las nubes pero con los pies en la Tierra

Rémi Ouvrard, francés:

Todavía no me han dicho cuál es la altitud exacta, les gusta mantenerla en secreto, pero aparentemente, hemos superado los 4,000 metros.

De regreso en tierra, Remi Ouvrard señaló que "quería tocar el cielo", además el francés de 28 años le ha dicho a su padre, el piloto del globo aerostático, que tiene más ideas para el acto de beneficencia del año que viene. Que solo se trata de dejar volar la imaginación.

¿Quién es Rémi Ouvrard?

Rémi Ouvrard, un francés de 28 años que ha sido miembro del equipo francés Junior de globos aerostáticos desde 2014. En 2016, fue el único representante de Francia en el Campeonato Mundial Juvenil de Globos Aerostáticos que tuvo lugar en Marijampole. Lituania. Terminó tercero en el Campeonato de Francia de 2017

En febrero de 2020, estableció un récord mundial aéreo inusual al mantenerse parado en equilibrio en el globo aerostático de su padre. El vuelo habrá durado unos 45 minutos y habrá ascendido a una altitud de 1,217 metros.