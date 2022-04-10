Francia: Macron y Le Pen disputarán segunda vuelta electoral

Después del cierre de las urnas en la primera vuelta electoral, y gracias a las proyecciones iniciales, los ciudadanos en Francia ya sabe quiénes de los 12 candidatos se disputarán las presidencia del país.

Con 28.50% de los votos, el actual presidente Emmanuel Macron encabezó las preferencias en esta priemra vuelta de elecciones. La candidata conservadora Marine Le Pen le siguió de cerca con un 24.20% de los sufragios, un aumento con respecto a las encuestas de intención de voto.

Puesto que ninguno de los dos alcanzó un 50% de los votos emitidos, la segunda vuelta electoral es inminente y está programada para realizarse el próximo 24 de abril.

President Emmanuel Macron and Marine Le Pen lead the field as voting ends in first round of French election, early data suggestshttps://t.co/yKBWFtLm4f — CNN Breaking News (@cnnbrk) April 10, 2022

Visiones diferentes para Francia

El resultado de las proyecciones establece un próximo duelo entre Macron y su liberalismo económico con perspectiva globalista contra Le Pen, una nacionalista profundamente euroescéptica que, hasta la guerra de Ucrania, era una abierta admiradora del presidente ruso Vladimir Putin.

Ambos ya habían disputado las pasadas elecciones de 2017, que dejaron a Macron como presidente de Francia.

Desde hace dos décadas que ningún presidente de Francia ha logrado ganar un segundo mandato y, aunque Macron pensó tener asegurado el triunfo, el conflicto en Ucrania fue un detonante para que la popularidad de Le Pen escalara en Francia.

Hace apenas un mes, Macron tenía una ventaja de más de 10 puntos contra Le Pen; sin embargo, a mediados de marzo esta se evaporó y las encuestas de votantes antes de la primera ronda mostraron que su margen de victoria en una eventual segunda vuelta se reduciría al margen de error.

Merci aux millions d'électeurs qui m'accordent leur confiance. Dimanche 24 avril, rassemblons-nous pour aller chercher la victoire https://t.co/4uyuQYFhuf — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 10, 2022

Se reduce participación en elecciones de Francia

Las cifras de participación electoral en la primera ronda de las elecciones presidenciales de Francia mostraron una tasa de participación del 65,0% hasta las 5 p.m., por debajo del 69,4% registrado a la misma hora en 2017.

"Tengo que decir que estamos bastante avergonzados con todos estos candidatos. Ninguno de ellos me tiene en cuenta", dijo la votante Annick Menant.

Los franceses dijeron que la falta de representación y al disgusto por los políticos fueron algunas de las razones para mantenerse alejados de las elecciones presidenciales de Francia.