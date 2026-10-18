De las consignas al caos: cientos de miles salen a las calles en Francia y queman castillo; alegan falta de ayudas sociales del gobierno

Francia quedó envuelta en una jornada de fuertes tensiones sociales tras masivas movilizaciones que pasaron de marchas pacíficas a enfrentamientos, saqueos e incendios en varias ciudades del país durante el sábado 17 de octubre de 2026.

Las calles de París, Lille y Estrasburgo se convirtieron en el escenario de choques entre manifestantes y policías antidisturbios, mientras cientos de miles de personas salieron a protestar por el deterioro del nivel de vida.

Saqueos y enfrentamientos en París, Lille y Estrasburgo

Vehículos en llamas, escaparates destruidos y comercios saqueados completaron un panorama de violencia que se extendió por distintos puntos del territorio francés. Agentes usaron gas lacrimógeno para contener a los manifestantes.

En París y Lille, los daños se multiplicaron entre escaparates rotos y establecimientos atacados. Los saqueos y los enfrentamientos dejaron escenas de caos en zonas céntricas, donde la presencia de policías antidisturbios buscó frenar los actos de vandalismo. La tensión también llegó a Estrasburgo, donde se registraron nuevos choques entre manifestantes y policías.

¿Por qué protestan en Francia? Las causas del malestar social

Las movilizaciones reflejaron un malestar que va más allá del alza de los precios. Los manifestantes esgrimieron el deterioro de su nivel de vida, el costo de la vivienda y las presiones sobre los servicios públicos como pretexto para los desmanes, incendios y saqueos.

Ese descontento se cruzó además con el rechazo a las políticas del gobierno de Emmanuel Macron, lo que aumentó la carga política de una jornada ya marcada por la violencia.

Incendio en el Ayuntamiento de Limoges marca la jornada de protestas

Entre las escenas más impactantes de la jornada estuvo el incendio que alcanzó la torre del Ayuntamiento de Limoges. Las llamas llegaron a un edificio inaugurado en 1876 y nombrado como monumento histórico en 1975, un símbolo que pareció desafiar el caos que rodeó a las protestas.

La magnitud de la movilización alcanzó una magnitud sin precedentes. Cientos de miles de personas tomaron las calles en diversas ciudades, en una de las jornadas de tensión social más importantes que Francia ha vivido en los últimos años. Las protestas dejaron una imagen de una nación dividida con un malestar social profundo que se tradujo en consignas, enfrentamientos y destrucción.

A pesar de los subsidios y ayudas diversas que el gobierno galo brinda, los jóvenes están inconformes con la situación, lo que derivó en este caos.

