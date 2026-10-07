VIDEO: Policías agreden a alcalde de Saint-Denis durante protestas estudiantiles en Francia; le lanzan gas lacrimógeno

El alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, fue agredido con gas lacrimógeno durante las protestas estudiantiles en Francia, después de intervenir frente a agentes antidisturbios mientras se desarrollaba una movilización en esa localidad cercana a París; el funcionario tuvo que ser auxiliado y recibió atención en los ojos tras quedar expuesto al químico utilizado durante el operativo.

Los hechos ocurrieron el martes en Saint-Denis, donde Bagayoko se encontraba acompañando a estudiantes que participan en una ola de manifestaciones extendida por distintas ciudades francesas desde septiembre; videos difundidos en redes muestran al alcalde frente a los policías y posteriormente siendo retirado del lugar por otras personas.

¿Qué pasó con el alcalde durante las protestas estudiantiles de Francia?

En las imágenes se observa a Bagayoko colocándose entre los manifestantes y los agentes mientras les pide detenerse; poco después, la situación se vuelve confusa y el funcionario termina afectado por el gas.

Tras ser sacado de la zona, varias personas le colocaron gotas en los ojos para atender las molestias provocadas por la exposición; posteriormente, el alcalde cuestionó públicamente el operativo y calificó de desproporcionado el uso de la fuerza contra los jóvenes.

"Fui testigo de un uso totalmente desproporcionado de la fuerza contra jóvenes que simplemente piden ser escuchados. Me adhiero al Ministro de Interior: las instrucciones deben ser revisadas urgentemente antes de que ocurra una tragedia", explicó en redes.

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Protestas estudiantiles se extienden por Francia

Las movilizaciones comenzaron a partir de reclamos relacionados con la falta de personal y recursos en centros educativos; desde entonces, el movimiento se ha extendido y ha provocado el cierre de cientos de escuelas.

Las autoridades francesas reportan más de 6 mil 500 detenciones desde el inicio de las protestas y señalan que la mayoría de los arrestados son menores de edad; para los próximos días están previstas nuevas movilizaciones en diferentes puntos del país.

¿Por qué protestan los estudiantes?

Entre las demandas aparecen las condiciones de los centros educativos, la falta de trabajadores y los recursos disponibles para atender a los estudiantes; el conflicto ocurre además mientras el gobierno francés busca reducir su déficit mediante un presupuesto para 2027 marcado por medidas de ajuste.

El alcance que tendrán las próximas manifestaciones todavía es incierto; mientras tanto, la presencia de menores y jóvenes en las calles mantiene la presión sobre las autoridades francesas.