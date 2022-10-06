Qué delitos se le imputan a Francisco García Cabeza de Vaca

El ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tiene una orden de aprehensión y el Instituto Nacional de Migración (INM) activó una alerta migratoria, por qué delitos buscan al panista.

En la mañanera de hoy, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, informó que el 4 de octubre pasado se giró una orden de aprehensión en su contra y por ello se solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) emitiera una alerta migratoria para conocer su paradero.

El funcionario explicó que esta orden de aprehensión en contra de Francisco García Cabeza de Vaca es por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las investigaciones en contra de esta persona son de 2018, previo al inicio de este gobierno, que son diferentes pesquisas que se realizaron, se interpone una primer denuncia por la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de esta persona por el delito de lavado de dinero, por la simulación de compra-venta de un departamento, en consecuencia gira una orden de aprehensión en su contra.

Francisco Cabeza de Vaca promueve una demanda de amparo indirecto en un juzgado en Tamaulipas y en paralelo el Congreso de Tamaulipas se promueven dos controversias constitucionales mismas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto pasado resolvió que era inválida porque contaba con fuero constitucional.

Francisco García Cabeza de Vaca interpuso una denuncia penal en contra del juez que giró la primera orden de aprehensión, tras concluir su encargo como gobernador de Tamaulipas, por lo que está pendiente de cumplimentarse

Francisco García Cabeza de Vaca acusa persecución

Tras emitirse la alerta migratoria, el ex gobernador de Tamaulipas dijo que se enteró a través de la Segob de la orden de aprehensión en su contra y aseguró que se trataba de una persecución política.

“Al gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores”, dijo.

Me entero por un comunicado de SEGOB de supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al Gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores. — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) October 5, 2022

El partido al que pertenece, PAN, respaldó a Francisco García Cabeza de Vaca y pidió que se respete el principio de presunción de inocencia y debido proceso.

"Es evidente que en este caso se politizó la justicia y se utilizó de manera indebida, pues hay resoluciones judiciales que se muestran una actuación de justicia selectiva, con aras de favorecer un resultados electoral en la pasada contienda por el gobierno de Tamaulipas".