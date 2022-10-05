INM emite alerta migratoria para Francisco García Cabeza de Vaca

El Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria para el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Se estableció en la Lista de Control del Sistema Integral de Operación Migratoria el nombre del ex gobernador de Tamaulipas.

🔴#ÚLTIMAHORA | El @INAMI_mx emite alerta migratoria contra Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de #Tamaulipas. pic.twitter.com/a5DmuVQj5D — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 5, 2022

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la intervención del INM para la implementación de dicha medida, al existir una orden de aprehensión en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, emitida por un juez de distrito por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada.

Con la alerta migratoria tiene el propósito de verificar, registrar e informar a las autoridades respectivas sobre los movimientos de ingreso-salida del ex gobernador de Tamaulipas, a través de los puntos de tránsito internacional.

@INAMI_mx emite #AlertaMigratoria a nombre de Francisco Javier "N", a solicitud de @FGRMexico. Se verificará, registrará e informará a las autoridades respectivas los movimientos de ingreso-salida de territorio nacional🔗https://t.co/1Zixhk6Phm pic.twitter.com/nAq2mfawaM — INM (@INAMI_mx) October 5, 2022

Dos días después de dejar el cargo, Francisco García Cabeza de Vaca aclaró a través de redes sociales su ausencia en la vida pública tras dejar el cargo de gobernador de Tamaulipas.

Explicó que ya había anunciado que se tomaría unos días de descanso con su familia y que estaría en su rancho en Tamaulipas.

Francisco García Cabeza de Vaca aclaró que no acudió a la toma de protesta de Américo Villarreal como gobernador de la entidad porque no fue convocado.

Buenos días a todos.



Publico este tuit para evitar especulaciones.



1. No asistí a la toma de protesta del Nuevo Gobernador porque no fui convocado.

1/3 hilo — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) October 3, 2022

Franciso García Cabeza de Vaca tenía fuero mientras era gobernador

En agosto pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que Franciso García Cabeza de Vaca solo podrá ser detenido cuando termine su cargo, ya que gozaba de fuero.

Con dicho fallo de la Corte se invalidó una orden de aprehensión girada en su contra del ex gobernador de Tamaulipas en 2021 por un juez del Estado de México.

En 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas de Francisco García Cabeza de Vaca mientras realizaba investigaciones para determinar si había financiamiento ilícito de campañas electorales.

En tanto, la FGR obtuvo una orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

