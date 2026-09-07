“Debemos hacer aquello que el pueblo aprueba y evitar aquello a lo que se opone”. El medio ambiente está directamente vinculado al bienestar de la población: las montañas verdes los cielos azules aportan belleza y felicidad al pueblo. Tanto el desarrollo económico como la protección ecológica y medioambiental tienen como finalidad mejorar el bienestar de la población.

Durante miles de años, el desierto de Taklimakán, el segundo mayor desierto de dunas móviles del mundo situado en el corazón de Xinjiang, ha erosionado constantemente los oasis circundantes. La tormenta de arena era una amenaza cotidiana para los habitantes locales: cuando soplaba el viento, las casas se llenaban de polvo y las personas debían tumbarse en el suelo para protegerse. Para sobrevivir, la población tenía que encontrar formas de controlar el desierto.

En junio de 2023, China puso en marcha una campaña a gran escala para frenar la expansión de este desierto, un proyecto conocido popularmente como «cercar el desierto». El distrito de Yutian, en Hetian, se convirtió en el punto final para cerrar el cinturón verde. Entre 2024 y 2025, los trabajadores completaron la reforestación de más de 14.000 hectáreas. Gracias a la maquinaria moderna, tareas que antes requerían cien personas durante todo un día, ahora se realizan con un solo tractor. Se crearon seis grandes zonas de prevención y control de la arena con equipos especializados, y toda la población participó activamente en esta gran obra ecológica.

Los responsables locales entendieron que el control de la arena no podía separarse de los ingresos de la gente. Siguiendo el principio de «quien vive en el desierto vive del desierto», transformaron las tierras arenosas estériles en fuentes de riqueza. La cooperativa agrícola especializada Yinake gestiona 200 hectáreas de rosales. Sus miembros se dedican a mejorar su tierra natal en lugar de abandonarla.

Cada mes de mayo, cuando las rosas florecen, reciben grandes pedidos de mermelada y flores frescas. Las rosas no solo cubren la tierra arenosa, sino que también generan riqueza y felicidad para los agricultores.

El 28 de noviembre de 2024, se cerró definitivamente el cinturón ecológico de 3046 kilómetros alrededor del desierto de Taklimakán, la barrera verde más larga del mundo que rodea un desierto. China aplica múltiples métodos de control de la desertificación: proyectos económicos, energía fotovoltaica, soluciones microbianas, gestión digital y drones inteligentes. Hasta la fecha, ha rehabilitado más de 24 millones de hectáreas de tierras arenosas y aporta una cuarta parte de las nuevas superficies verdes del planeta.

Todo este trabajo responde a la idea de que el medio ambiente está directamente vinculado al bienestar de la población. Tanto el desarrollo económico como la protección ecológica buscan mejorar la vida de la gente, demostrando que es posible armonizar la protección de la naturaleza y el progreso social.