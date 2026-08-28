Cobraron a aspirantes para hacer el examen de la UNAM por ellos: ¿Qué pasará con los detenidos acusados de fraude ?

Edgar “N” y David “N”, profesores de la academia "Más Preparación", fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el delito de fraude en el examen en línea para el ingreso a licenciatura a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 2026.

Luego de una audiencia celebrada este viernes 28 de agosto de 2026, un juez fijó un plazo de cinco meses para la investigación complementaria.

Fiscalía de CDMX puso el ojo a escuelas que daban cursos para entrar a la UNAM

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el delito de fraude tras una denuncia presentada por la UNAM.

Previoa a la detención de estos dos sujetos, fuentes de seguridad comentaron a Azteca Noticias que se llevarían a cabo diligencias y visitas a diversos domicilios de academias y escuelas que ofrecían cursos de preparación para entrar a la universidad.

El 25 de agosto, agentes se catearon cuatro inmuebles relacionados con la investigación, donde fueron asegurados dispositivos de almacenamiento que serán analizados para determinar el alcance del esquema.

Las autoridades trabajan en la identificación de más personas posiblemente relacionadas y establecer si existió un esquema de fraude en otros procesos de admisión.

Detenidos decían ser egresados de la UNAM y el IPN

Edgar "N" decía ser egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de acuerdo con un video de la academia donde trabajaba.

De acuerdo con el sitio de "Más Preparación", este profesor es Ingeniero en Sistemas Computacionales (ESCOM) por la Escuela Superior de Cómputo del IPN.

Da clases de matemáticas y tiene más de 10 años de experiencia siendo "experto en resolución de problemas y pensamiento crítico".

Mientras que Alejandro "N", según se lee en el sitio web de la escuela, es Licenciado en Física por la UNAM y es "profesor de probabilidad y estadística con más de 10 años de experiencia, destacado por su creatividad y métodos innovadores de enseñanza".

Cobraron a aspirantes para hacer el examen de la UNAM

Edgar “N” y David “N” habrían cobrado dinero a aspirantes para responder por ellos el examen en línea de ingreso a licenciatura de la UNAM.

En mayo y junio de 2026, ambos habrían utilizado instalaciones y equipos de cómputo de la academia “Más Preparación” para contestar los exámenes en lugar de los aspirantes.

Ambos presuntamente contaron con el apoyo de algunos instructores, de acuerdo con la investigación de la fiscalía capitalina.

La UNAM informó que nueve aspirantes tenían exámenes con coincidencias en los datos de conexión y otras irregularidades.

Tras un análisis se pudo establecer una relación entre los exámenes y planteles la academia logrando identificar la posible participación de Edgar “N” y David “N”.