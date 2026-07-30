Fiscalía de CDMX investiga fraude en examen de la UNAM 2026; academias están bajo la lupa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se encuentra investigando el delito de fraude por el caso del examen de ingreso a nivel licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que se llevó a cabo este 2026.

Fuentes consultadas por Azteca Noticias comentaron que existe una denuncia presentada por la UNAM, la cual una vez que se recibió se abrió una carpeta de investigación por el delito de fraude.

Academias quedan en la mira durante investigación por fraude

Las autoridades han extendido la investigación con diligencias y visitas a diversos domicilios de academias y cursos de preparación para los alumnos que buscaron entrar a la universidad.

El 6 de julio de 2026, a través del Boletín UNAM-DGCS-403bis, la UNAM informó que se tomaron acciones legales al respecto de esta situación que ha puesto en incertidumbre a miles de aspirantes.