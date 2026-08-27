Cobraron dinero por hacer el examen de la UNAM y los atraparon; ellos son los detenidos y este es el delito por el que los acusan

El examen de ingreso a la UNAM 2026 en línea fue su oportunidad paea ganar dinero. Dos sujetos, hasta ahora, han sido identificados como las personas detrás de un fraude donde prometieron a aspirates un lugar en la universidad.

Azteca Noticias dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigaba el delito de fraude tras la prueba a nivel licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México.

¿Quiénes son los detenidos por fraude en examen de ingreso de la UNAM 2026?

Fuentes de seguridad consultadas comentaron que como parte de la carpeta de investigación que se inició, academias y cursos de preparación para entrar a la UNAM estaban en la mira, por lo que se llevaron a cabo diligencias y visitas a diversos domicilios de estas escuelas.

Agentes detuvieron a dos hombres: Edgar “N” y David “N”, operadores de la academia "Más Preparación", quienes recibieron prisión preventiva justificada y el próximo viernes se realizará una audiencia para saber si son vinculados a proceso.

Descubren engaño y fraude en examen de ingreso a la UNAM

Edgar “N” y David “N” son investigados por su probable participación en un intento de fraude.

Ambos habrían cobrado dinero a aspirantes para responder por ellos el examen en línea de ingreso a licenciatura de la UNAM.

En mayo y junio de 2026, ambos habrían utilizado instalaciones y equipos de cómputo de la academia “Más Preparación” para contestar los exámenes en lugar de los aspirantes y simular que estos realizaban la evaluación.

Para ello, presuntamente contaron con el apoyo de algunos instructores, de acuerdo con la investigación de la fiscalía capitalina.

Exámenes de nueve aspirantes tenían coincidencias

Las autoridades comenzaron a recibir denuncias sobre estas prácticas y posteriormente, la UNAM dio información sobre nueve aspirantes cuyos exámenes presentaban coincidencias en los datos de conexión y otras irregularidades.

Tras analizar esta información, archivos digitales y entrevistas se pudo establecer una relación entre los exámenes y planteles la academia logrado además identificar la posible participación de Edgar “N” y David “N”.

Catean domicilios tras fraude en examen en línea para entrar a la UNAM

El 25 de agosto, agentes se catearon cuatro inmuebles relacionados con la investigación, donde fueron asegurados dispositivos de almacenamiento que serán analizados para determinar el alcance del esquema.

Por ahora la investigación sigue abierta para identificar a otras personas posiblemente relacionadas y establecer si estas prácticas fueron utilizadas en otros procesos de admisión.

