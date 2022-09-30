Sheinbaum explica modus operandi de fraude inmobiliario en BJ

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), dio a conocer detalles del modus operandi del fraude inmobiliario o también conocido como cártel inmobiliario que opera en la alcaldía Benito Juárez, principalmente.

En conferencia de prensa, Sheinbaum detalló que no puede hablar de cuántos funcionarios estarían presuntamente vinculados al fraude inmobiliario, sin embargo, sí explicó cómo es su modus operandi tras las denuncias recibidas de afectados, principalmente en la alcaldía Benito Juárez.

Sesión de preguntas y respuestas a la #JefaDeGobierno posterior a la firma de Convenio entre el Gobierno de la Ciudad de México y Seguridad Alimentaria Mexicana. https://t.co/Wsa8USU7Dl — Gobierno CDMX (@GobCDMX) September 30, 2022

La funcionaria exhortó a la ciudadanía víctima de fraude inmobiliario a continuar acercándose a las mesas de trabajo y que presenten problemas de escrituración de su departamento.

¿Cómo opera el fraude inmobiliario en Benito Juárez?

La funcionaria detalló que la forma en que opera este tipo de fraude inmobiliario es que se da un permiso para la construcción que tiene un uso de suelo que solo es para seis pisos, pero se dejan construir dos o tres más a los permitidos de la ley, a cambio de que se den esos departamentos.

“El modus operandi, hoy me prohibieron hablar de una persona, el modus operandi es se construye un edificio, el uso de suelo es de seis pisos, el funcionario le permite construir ocho o nueve pisos a cambio de departamentos. Esos departamentos, algunos se los quedaban estas personas y no sé cuántas más, o los vendían, como todo es ilegal todo es un proceso de lavado de dinero, al haber lavado de dinero, tiene que lavar el dinero en algún lado”.

Detalló que en los últimos años se reportó un aumento exponencial de negocios y de departamentos, los cuales estaban bajo nombres de funcionarios de la demarcación, por ello es que la Fiscalía capitalina los citó a declarar.

“Por eso digo que es una cloaca que se está abriendo, una red de corrupción muy fuerte. La fiscalía investiga y es como un hilo entra más investiga más va jalando, va saliendo más cloaca”, expresó.

Sheinbaum detalló que se continuará investigando estos casos de fraude inmobiliario por parte de la fiscalía y de instituciones como la Seduvi o Contraloría.

Es un asunto de la propia fiscalía que tiene que investigar, de la Seduvi y la contraloría, la procuraduría ambiental, cuántos edificios están sin uso de suelo o están fuera de la norma en alcaldías como Benito Juárez, que es donde vienen todas las denuncias”, explicó durante rueda de prensa en la firma con Segalmex.