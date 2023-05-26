¿Te imaginaste a Freddie Mercury cantando Yerterday? La inteligencia artificial (IA) lo hizo posible

Freddie Mercury, una de las voces más legendarias de la música, dejó de delitarnos con sus composiciones y sobre todo con su peculiar voz que aún y con el paso de los años, se ha convertido en una de las que más reconoce la gente no solo en el Reino Unido sino en el mundo entero.

Sin embargo, gracias a las nuevas tecnologías y a las redes sociales, se puede seguir disfrutando de la autenticidad de Freddie Mercury, quien formó y lideró una de las bandas más emblemáticas en la historia de la música.

Es por ello que a manera de reconocimiento, un usuario de las redes sociales ha publicado un video en donde se puede disfrutar de la voz de Freddie Mercury, que se juntó con las de los emblemáticos "The Beatles" para lograr una peculiar mezcla mientras cantan "Yesterday".

Esto ha sido posible gracias a un trabajo de inteligencia artificial (IA) en el que se ha utilizado un programa que tiene la capacidad de crear fotografías e imágenes, pero que también puede revivir a las voces de algunos cantantes que ya no se encuentran entre nosotros.

¿Te imaginaste a Freddie Mercury cantando Yerterday?

Gracias a la ingteligencia artificial (IA), usuarios de las redes sociales han podido disfrutar de un Freddie Mercury, bueno al menos de su voz mientras canta una rola de "The Beatles". Lo único que debes hacer como usuario es ingresar en el video publicado en Youtube en donde gracias a un adecuado uso de la inteligencia artificial, se puede disfrutar de esta mezcla de voces entre Freddie Mercury y al ritmo de la canción de los integrantes de "The Beatles".