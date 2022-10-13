Queen lanza canción redescubierta interpretada por Freddie Mercury

La banda británica Queen publicó este jueves (13 de octubre de 2022) una canción que fue redescubierta y que era interpretada por Freddie Mercury.

Se trata de su primer tema nuevo en más de ocho años y que incluye la reconocible voz de su fallecido líder.

Cabe señalar que el baterista Roger Taylor y el guitarrista Brian May de Queen, informaron por primera vez a los fans acerca de la existencia de "Face it alone", durante una entrevista en el pasado verano boreal.

La canción redescubierta e interpretada por Freddie Mercury, se grabó originalmente a finales de los años 80, durante las sesiones del álbum "The miracle", que fue un éxito de ventas, pero que nunca llegó a publicarse.

El equipo de producción y archivo de Queen la encontró de nuevo poco después de que empezó a trabajar en la próxima reedición del álbum, que se publicará en próximo mes de noviembre.

A través de un comunicado, el baterista Roger Taylor, señaló que: "Nos habíamos olvidado de este tema. Pero ahí estaba, esta pequeña joya. Es maravillosa, un verdadero descubrimiento. Es una pieza muy apasionada".

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Queen lanza canción redescubierta e interpretada por Freddie Mercury

Cabe recordar que "The miracle", el décimo tercer álbum de estudio de Queen, salió a la luz dos años antes de que Freddie Mercury muriera de una neumonía relacionada con el sida en el año de 1991.

La próxima reedición, lanzada como una caja de edición de coleccionista de ocho discos, incluirá seis canciones inéditas, así como diálogos entre los integrantes de la banda (Freddie Mercury, May, Taylor y el bajista John Deacon), mientras estaban en el estudio.

La última vez que Queen incluyó tres canciones inéditas con Freddie Mercury, fue en su álbum del año de 2014 "Queen forever".

Brian May, guitarrista de Queen, señaló: "Estoy feliz de que nuestro equipo haya podido encontrar este tema. Después de todos estos años, es genial escucharnos a los cuatro (...) trabajando en el estudio en una gran idea de canción que nunca llegó a completarse (...) ¡hasta ahora!".