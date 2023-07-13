Amplían a tres días más la recolección de firmas del Frente Amplio por México fallas en plataforma

A pesar de que la recolección de firmas del Frente Amplio por México comenzó desde el pasado miércoles 12 de julio; esta mañana se reportaron fallas en la página oficial del bloque opositor.

El pasado miércoles se anunció que la página se encontraría habilitada a partir de la media noche; sin embargo, no ocurrió así. Muchas personas aseguran que la página no está disponible para navegar ni tampoco para hacer algún registro.

Después de haberse habilitado, en redes sociales dieron a conocer que la página se encontraba intermitente. El Comité Organizador del proceso informó que se trataba de problemas técnicos de arranque. Horas más tarde apareció un letrero con la leyenda: "La plataforma estará habilitada a las 12:00 am".

🔵🔴🟡#Comunicado sobre la plataforma del Frente Amplio Por México para la recolección de firmas de aspirantes: pic.twitter.com/lyTElAXF2o — Frente Amplio por México (@ComiteFAM) July 13, 2023

Amplían tres días la recolección de firmas del Frente Amplio por México

Después de los señalamientos de las fallas de la plataforma, a través de un comunicado, el Comité Organizador mencionó que esto se debió a "el entusiasmo de la ciudadanía", pues supuestamente se saturó la página.

Por esta razón, se mencionó que se ampliaría el plazo para la recepción firmas de aspirantes tres días más; es decir, del 12 de julio al 8 de agosto, los 13 aspirantes tendrán que recolectar 150 mil firmas en 17 estados de la República Mexicana para poder pasar a la segunda etapa. Estas deberán ser recopiladas en una plataforma digital; misma que presentó fallas.

Hoy se publica la lista de personas registradas como aspirantes para ser responsable de la Construcción del #FrenteAmplioPorMéxico, las cuales comenzarán la recolección de firmas del 12 de julio al 5 de agosto. pic.twitter.com/s1DvIHg3wW — PRD (@PRDMexico) July 10, 2023

¿Cómo funciona la página del Frente Amplio por México?

En sus redes sociales, el Frente Amplio por México dio a conocer los pasos para poder participar en la página oficial y recolección de firmas:



En la página oficial, se requiere hacer un registro con el correo electrónico y el número celular.

Será necesario elegir a uno de los 13 candidatos.

Para completar el registro es necesario compartir una identificación oficial vigente con fotografía, pues esta será validada por el sistema.

Por último, será fundamental tomarse dos fotografías de frente para comprobar la identidad.

Los participantes deberán de recopilar 150 mil firmas en al menos 17 entidades, en un rango de mil a 2 mil a través de la plataforma digital. Será el próximo 9 de agosto cuando se den a conocer los candidatos que pasarán a la siguiente ronda, cuando se realice el Primer Foro.

Algunos de los aspirantes ya se encuentran invitando a las personas para que firmen a favor de ellos, tal es el caso de la senadora con licencia, Xóchitl Gálvez.