13 de 33 aspirantes pasan a la siguiente ronda del proceso de Va por México

Este lunes 10 de julio, el Comité Organizador del Frente Amplio por México, conformado por Va por México y la ciudadanía, informó que recibieron los documentos de 33 personas interesadas en participar en el proceso; sin embargo, solo 13 contaron con los requisitos necesarios, conoce quiénes son.

Entre los requisitos que debían presentar los aspirantes estaban: copia de acta de nacimiento; copia del INE; curriculum de sus antecedentes en la vida democrática; texto de exposición de motivos del porqué busca ser responsable del Frente Amplio; declaración de 3 de 3 en materia de transparencia y otro de violencia, además de la carta de políticos de cumplimientos de normas partidista y carta conformidad con el método de participación.

¿Quiénes son los aspirantes registrados que pasaron a la siguiente ronda del proceso de Va por México?

Esta es la lista de los 13 aspirantes que pasarán a la siguiente ronda del proceso de Va por México:

1. Silvano Aureoles

2. Santiago Creel

3. Enrique de la Madrid

4. José Jaime Enrique Félix

5. Xóchitl Gálvez Ruiz

6. Francisco Javier García Cabeza de Vaca

7. Ignacio Loyola Vera

8. Miguel Ángel Mancera

9. Beatriz Paredes Rangel

10. Jorge Luis Preciado Rodríguez

11. Gabriel Quadri

12. Israel Rivas

13. Sergio Iván Torres Bravo

¿Cuál es la siguiente ronda del proceso de Va por México?

A partir del miércoles 12 de julio y hasta el 5 de agosto, los 13 aspirantes deberán de recopilar 150 mil firmas en al menos 17 entidades de la República Mexicana, en un rango de mil a 2 mil a través de una plataforma digital. El próximo 9 de agosto se dará a conocer a los aspirantes que cumplieron con la meta y pasan a la etapa 2.

Hoy se publica la lista de personas registradas como aspirantes para ser responsable de la Construcción del #FrenteAmplioPorMéxico, las cuales comenzarán la recolección de firmas del 12 de julio al 5 de agosto. pic.twitter.com/s1DvIHg3wW — PRD (@PRDMexico) July 10, 2023

¿Quiénes se salieron de la contienda de Va por México?

Además de los 20 aspirantes que no fueron considerados para pasar a la siguiente etapa, entre ellos Rafael Acosta Ángeles (Juanito), el cual aseguró que de no ser recibido realizaría una huelga de hambre, hubo otros nombres que decidieron echarse para atrás desde el inicio:

