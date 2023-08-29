PRI no será factor de división del Frente Amplio por México: Alejandro Moreno

Tras reiterar que la preferencia no le favorece a Beatriz Paredes para liderar el Frente Amplio por México (FAM), el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que la estructura de su partido ira con la aspirante que encabece el respaldo ciudadano

Aclaró que el proceso de votación sigue su curso y este miércoles será clave en el PRI.

Alejandro Moreno dijo que las estructuras priistas analizarán las tendencias que marcan las encuestas que se han hecho públicas y las del propio partido para tomar la decisión de a quien respaldarán con su voto el próximo domingo 3 de septiembre, pues, no serán un factor de división.

“Solo hay dos, hay que ir con la que encabeza y lo he dicho fuerte… y esta reunión que tendremos con la estructura que será toda la estructura formal del partido, los cuadros del partido habremos de valorar, de analizar qué es lo que ocurre, como esta nuestra representación de cara al proceso y obviamente después de ahí les voy a dar la posición del partido… Yo creo que Beatriz habrá de tomar su decisión como les he dicho. Nosotros siempre hemos sido respetuosos de las decisiones de las militantes del partido, les tenemos profundo afecto y cariño y cada quien respeta las decisiones de todos, cuando el partido tome su decisión es la decisión que toma el partido”, sostuvo.

Beatriz Paredes no está enojada: Alejandro Moreno

El líder del PRI rechazó que exista enojo de Beatriz Paredes luego de sus declaraciones en las reconoció que las encuestas no le favorecen a la senadora priista.

“No lo creo, yo creo que Beatriz es una mujer inteligente que ama profundamente el país, que sabe que lo más importante para México es ir junto igual que lo sabe Xóchitl Gálvez… Claro que tengo comunicación con Beatriz, el día de ayer hablamos muy bien todo muy bien”.

“Alito” Moreno manifestó su confianza en el proceso que se lleva a cabo para seleccionar a quien encabezara el Frente Amplio por México rumbo a la elección presidencial de 2024.

