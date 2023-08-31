Xóchitl Gálvez será la candidata presidencial del Frente Amplio por México en elecciones 2024

Este jueves el Comité Organizador del Frente Amplio por México dio una conferencia de prensa para explicar qué procederá tras la declinación de Beatriz Paredes, dejando el camino libre a la senadora panista Xóchitl Gálvez, pues el próximo domingo se llevaría a cabo la elección interna.

En ese sentido, el comité organizador del Frente Amplio por México confirmó que será Xóchitl Gálvez quien encabezará la coordinación del Frente Amplio por México en las elecciones 2024: "Después del acompañamiento de la sociedad civil y después de todos los acuerdos tomados". El anuncio lo hizo Arturo Sánchez, integrante del comité.

Consulta ciudadana programada para el domingo se cancela

Tras las dudas de si se llevaría a cabo la consulta ciudadana del FAM el próximo domingo, el Comité determinó que se cancelaría y descartó que fuera por problemas de logística, pues ya tenían todo listo. Entregarán la constancia como representante del FAM a la senadora panista el próximo domingo 3 de septiembre por la mañana.

Los representantes mostraron las boletas y las urnas. También informaron que presentarán reportes de los gastos erogados hasta el momento.

Dan palmada en la espalda a Beatriz Paredes y reconocen su trayectoria política

Además de felicitar a la panista Xóchitl Gálvez, los representantes del Comité reconocieron la trayectoria de la senadora priista Beatriz Paredes, quien fue la última en bajarse de la contienda, pues ella misma reconoció que las encuestas no le favorecían.

Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez se reúnen en privado

A través de su cuenta de Twitter, la ahora candidata electa del FAM, compartió una fotografía con Beatriz Paredes. Asimismo, el dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, reiteró su respaldo a la panista mediante un tuit donde escribió que es una gran mexicana y amiga. "Ni un paso atrás en la defensa de México".

En el Frente Amplio por México nos mantenemos UNIDAS y UNIDOS.



¡Vamos a ganar! pic.twitter.com/avQlCVCMiZ — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 31, 2023

¿Cuándo dará a conocer Morena a su candidato presidencial?

Ante el anuncio del Comité del FAM, puede surgir la duda de quién será el o la candidata presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues esto se dará a conocer el próximo 6 de septiembre.