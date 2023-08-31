Por primera vez en la historia, el PRI no tiene candidato propio a la presidencia de la República

El proceso electoral 2023-2024 se encuentra próximo a empezar y los bloques políticos presentarán a sus candidatos presidenciales para contender por el máximo cargo tras la salida de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Además de ser las elecciones más grandes de la historia de México, también figuran para ser un retroceso del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

¿Cuándo se creó el PRI?

El PRI obtuvo ese nombre años después de que se fundara, pues en un inicio surgió como partido Nacional Revolucionario (PNR), cuya fundado el 4 de marzo de 1929, a iniciativa de Plutarco Elías Calles. Posteriormente, en 1937, el General Lázaro Cárdenas propuso la creación de un nuevo partido que sustituyera al PNR, así que unos días antes de la expropiación petrolera, nació el Partido de la Revolución Mexicana (PMR).

Finalmente, el 18 de enero de 1946, el PMR se transformó en lo que hoy en día se conoce como el PRI, en el marco de la Segunda Gran Convención del Partido de la Revolución Mexicana.

Plutarco Elías Calles|Gobierno de México

¿Quién fue el último presidente del PRI?

Antes de AMLO estuvo el presidente del tricolor, Enrique Peña Nieto, en el sexenio de 2012 a 2018; sin embargo, este año es histórico para la política mexicana, pues es la primera vez que el PRI no tiene un candidato presidencial desde su creación en 1929.

¿Cuándo perdió el PRI la presidencia por primera vez?

De 1929 a 1940, el PNR tuvo cuatro presidentes, mientras que de 1940 a 1946, el PRM tuvo 1. Finalmente, de 1946 al 2000, el PRI tuvo 9, para 2012, ganó Peña Nieto.

Fue en el año 2000 cuando México despertó con la noticia de que el tricolor dejaría el poder en la presidencia después de 71 años ininterrumpidas, el ganador de los comicios de ese año fue Vicente Fox, de la Alianza por el Cambio, conformada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien derrotó al candidato del PRI, Francisco Labastida.

PRI no tiene candidato presidencial propio para elecciones 2024

Por primera vez, el tricolor no presentará a un candidato presidencial propio para los comicios por la presidencia, pues en las próximas elecciones 2024, irá de la mano con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN), quien presentará a su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez.