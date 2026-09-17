Frente frío 2026: cuáles serán los meses más gélidos en México

Está por comenzar la temporada de frente frío en México y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipó cuáles serán los meses en los que se esperan las temperaturas más bajas durante el invierno 2026 y 2027.

La temporada podría ser más gélida y húmeda de lo habitual en el norte, centro y sur del país debido a la influencia de “El Niño”, fenómeno que para esa fechas se prevé que ya se haya consolidado como un evento súper fuerte.

¿Cuántos frentes fríos habrá en 2026, según el SMN?

Los meses más gélidos de la temporada de frentes fríos serán noviembre, diciembre y enero de 2027, donde se esperan las temperaturas más bajas y la mayor actividad frontal, advirtió la Conagua.

De acuerdo con la dependencia, se pronostica un total de 56 sistemas para esta temporada, una cantidad por arriba del promedio histórico, por lo que el invierno en México no solo podría ser más helado, sino también lluvioso.

Estos son los frentes fríos que se esperan en cada mes hasta 2027:



Septiembre: 3 frentes fríos

Octubre: 7 frentes fríos

Noviembre: 8 frentes fríos

Diciembre: 9 frentes fríos

Enero 2027: 8 frentes fríos

Febrero: 7 frentes fríos

Marzo: 6 frentes fríos

Abril: 6 frentes fríos

Mayo: 2 frentes fríos

En conferencia de prensa, el coordinador general del #SMNmx, Fabián Vázquez Romaña, dio a conocer que para la temporada de #FrentesFríos 2026-2027, se pronostica el ingreso de 56 frentes fríos a #México, durante para la temporada 2026-2027 ⬇️ pic.twitter.com/emCw5QiPQE — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 4, 2026

¿Cuándo llega el próximo frente frío en México?

¡Empiecen a sacar las cobijas! Los primeros frentes fríos llegarán al territorio nacional a partir de la segunda mitad de septiembre, marcando el inicio de una temporada que se extenderá hasta la primavera de 2027.

Durante la segunda quincena del mes se prevé el ingreso de una masa de aire frío hacia el norte del país, un sistema que puede favorecer el descenso en las temperaturas y, además, suele acompañar la llegada de sistemas frontales.

Por ello, se espera que el ambiente comience a sentirse más fresco en los próximos días, especialmente en las regiones del norte y centro del país.

¿Será 2026 más frío que 2025? Esto revela pronóstico del SMN

Es cierto que el SMN pronosticó 56 frentes fríos, seis sistemas más que el promedio climatológico de los últimos años, pero eso no quiere decir que el 2026 tendrá los meses más gélidos.

Cabe recordar que en 2025, se anticiparon inicialmente 48 frentes fríos, pero al cierre se contabilizaron 50 sistemas frontales en México.

No obstante, para este año el pronóstico anticipa una temporada con mayor actividad de sistemas frontales, descensos de temperatura, lluvias, vientos fuertes, tormentas invernales en algunas regiones de México.

Aunque la influencia de “El Niño” podría modificar las condiciones meteorológicas durante la temporada, dependiendo del nivel con el que evolucione este patrón climático.