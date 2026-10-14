¡Ahora sigue “Trudy”! Revelan cuándo se convertirá en huracán; estos serán los estados afectados

El huracán “Simón” no sería el único fenómeno meteorológico que mantendría en alerta al océano Pacífico, pues ahora la tormenta tropical “Trudy” avanza frente a las costas mexicanas y los pronósticos apuntan a que podría convertirse en huracán, con una intensificación que la llevaría a alcanzar la categoría 4.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos compartidos por las autoridades y el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el sistema mantiene su desplazamiento sobre el Pacífico, mientras se prevé que sus vientos aumenten de manera considerable. Aunque por ahora permanece como tormenta tropical, su posible evolución mantiene la atención sobre el suroeste y el centro-occidente de México.

¿Cuándo se convertirá “Trudy” en huracán?

El pronóstico indica que “Trudy” podría alcanzar la categoría de huracán durante la noche de este miércoles 14 de octubre, como parte de un proceso de intensificación que continuaría durante los siguientes días.

Para la madrugada del jueves 15 de octubre, se prevé que el ciclón alcance la categoría 1, cuando se ubicaría aproximadamente a 530 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado, Guerrero.

Hacia el mediodía del jueves, el sistema continuaría con esa misma categoría, a unos 470 kilómetros de Técpan de Galeana, Guerrero.

Sin embargo, el pronóstico apunta a que su fortalecimiento no terminaría ahí. La evolución prevista contempla un incremento importante de sus vientos durante las siguientes jornadas, por lo que las autoridades meteorológicas deberán actualizar las estimaciones conforme avance el fenómeno, el cual amenaza con llegar a ser categoría 4.

El Centro Nacional de Huracanes advierte que "Trudy" se convertirá en #huracán mayor a medida que se acerque a la costa suroeste y centro-oeste de México a finales de esta semana y hasta el fin de semana. El organismo asegura que existe un riesgo importante por los efectos de sus vientos y lluvias. https://t.co/hkzhUqREGc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2026

¿Qué estados de México podrían resentir los efectos de “Trudy”?

Mientras el sistema continúa su avance sobre el Pacífico, el ingreso de humedad por su circulación podría favorecer lluvias y nubosidad en el sur del país, especialmente en Guerrero y Oaxaca.

La posible intensificación del ciclón también mantiene bajo seguimiento su evolución frente a las costas mexicanas, particularmente por el escenario previsto para los próximos días.

De igual manera, Campeche, Chiapas, Jalisco y Nayarit se verán afectados por fuertes lluvias y vientos.

