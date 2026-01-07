México congelado: frente frío 27 deja lluvias y heladas en varias zonas, así estará el clima

El frente frío número 27 se reforzará esta noche sobre el noroeste de México, interactuando con una vaguada y corrientes en chorro. Prepara el suéter porque así estará el clima en el país.

Se esperan chubascos, descenso de temperatura y rachas fuertes de viento, con posible aguanieve o nieve en sierras de Baja California. En el sur y sureste, la humedad favorecerá chubascos aislados, mientras gran parte del país mantendrá cielo despejado, pero con ambiente frío y heladas al amanecer.

¿Se acabaron las lluvias? Precipitaciones en México

Se esperan lluvias de distintas intensidades en varias regiones del país, con chubascos dispersos y precipitaciones aisladas asociadas al paso del frente frío y a la entrada de humedad.



Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Baja California, Sonora y Chihuahua.

: Baja California, Sonora y Chihuahua. Intervalos de chubascos : Baja California Sur, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca.

: Baja California Sur, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca. Lluvias aisladas : Michoacán, Chiapas y Quintana Roo.

: Michoacán, Chiapas y Quintana Roo. Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Temperaturas máximas para el 7 de enero 2026

Se prevé un descenso notable en las temperaturas, con ambiente frío a muy frío durante la noche y las primeras horas del día.



Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles : zonas serranas de Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles : zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles : zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.

: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero.

: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tamaulipas, Nayarit, Puebla (suroeste), Morelos, Oaxaca y Chiapas (istmo)

Clima en la CDMX y Edomex

La CDMX y el Edomex, tendrán un ambiente frío a fresco por la mañana, así como muy frío con posibles heladas en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde se espera un ambiente templado a cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 22 a 24 °C.