¡Baja el termómetro en la CDMX! Activan alertas por frío extremo en 6 alcaldías; cómo protegerse

La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil, activó la alerta amarilla debido a las bajas temperaturas que impactarán en la Ciudad de México (CDMX) para este lunes 5 de enero 2026; te compartimos las alcaldía afectadas.

¿Cuáles son alcaldías afectadas por frío en CDMX?

Al menos seis alcaldías serán afectadas por el frío extremo, que alcanzará los 4° a 6°C; estas son las zonas con bajas temperaturas.



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

La SGIRPC, confirmó que las bajas temperaturas llegarán a la capital del país entre las 2 de la madrugada hasta las 8 de la mañana de este lunes 4 de enero del 2026; se pide a las y los ciudadanos tomar medidas para protegerse del frío.

Recomendaciones por las bajas temperaturas en la CDMX

Protección Civil compartió una serie de recomendaciones para que las y los ciudadanos puedan protegerse adecuadamente del frío en la CDMX.



Abrígate y cubre tu nariz y boca para no respirar aire frío.

Utiliza crema protectora para la piel.

Lávate las manos con frecuencia.

Evita cambios bruscos de temperaturas.

Consume líquidos, frutas y verduras con vitaminas Ay C.

En caso de cualquier molestia, acude a tu unidad médica más cercana.

Si tienes mascotas y quieres protegerlas, te recomendamos limitar los baños a un mínimo posible, utilizar shampoo hidratante para baños en seco, no cortar demasiado su pelaje, así cómo evitar los cambios bruscos de temperatura.

¿Cómo funciona el sistema de alerta por bajas temperaturas en CDMX?

Los niveles van del verde al púrpura, y cada uno indica la intensidad del fenómeno y las medidas de prevención recomendadas:



Verde : condiciones promedio; temperaturas menores a 6 °C.

: condiciones promedio; temperaturas menores a 6 °C. Amarilla : ligero descenso térmico; entre 4 y 6 °C.

: ligero descenso térmico; entre 4 y 6 °C. Naranja : frío intenso que puede afectar estructuras frágiles; entre 1 y 3 °C.

: frío intenso que puede afectar estructuras frágiles; entre 1 y 3 °C. Roja : temperaturas de 0 °C a -2 °C, con riesgo alto de afectaciones.

: temperaturas de 0 °C a -2 °C, con riesgo alto de afectaciones. Púrpura : fenómeno extremo, pocas veces registrado, con temperaturas iguales o menores a -3 °C y posibles daños graves a la salud y la infraestructura.

Este esquema se integra al Sistema de Alerta Temprana, diseñado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) para ofrecer información oportuna y permitir a la población actuar con rapidez ante cualquier amenaza.