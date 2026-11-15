Frente frío 6 con masa de aire polar entra a México: Trayectoria, lluvias intensas y estados afectados del 16 al 18 de noviembre

El clima invernal ya se empieza a sentir en gran parte de México y los próximos días de la semana no serán la excepción. El frente frío número 6, impulsado por una masa de aire polar, recorrerá el territorio nacional entre el lunes 16 y el miércoles 18 de noviembre, provocando lluvias intensas, rachas fuertes de viento en el Golfo de México y un bajón en las temperaturas.

¿Cuál será su trayectoria día por día y qué estados resentirán más sus efectos?

Lluvias intensas en Puebla y Veracruz por frente frío 6

Durante este lunes, el frente frío número 6 recorrerá el norte y noroeste del país, cruzándose con un canal de baja presión en el Golfo de México.

Esto provocará lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla y Veracruz, muy fuertes en San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, y fuertes en Nuevo León y Tamaulipas.

Además, su masa de aire polar bajará las temperaturas en estas regiones y generará evento de Norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Tamaulipas y el norte de Veracruz.

¡Saca las cobijas! Frente Frío 6 llega a México y amenaza con desplomar las temperaturas 🥶🧣



Conoce qué estados registrarán bajas temperaturas hoy 15 de noviembre.



Te contamos: https://t.co/fiLlxSqCVx pic.twitter.com/djKbCfdUHA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 15, 2026

Probabilidad de lluvia para el lunes 16 de noviembre

El ingreso de humedad y otros canales de baja presión también dejarán lluvias fuertes a muy fuertes en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán.

Se esperan lluvias y chubascos dispersos en el occidente, sur y centro de la república, incluyendo el Valle de México.

Frente frío 6 dejará lluvias muy fuertes el martes

Para el martes, el frente frío 6 se moverá hacia el oriente y sureste, ocasionando lluvias muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, así como lluvias fuertes en Campeche y Yucatán.

La masa de aire polar mantendrá el ambiente frío en el norte, noreste, oriente y centro, impulsando rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en el sur de Veracruz y el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Ese mismo día, un nuevo sistema frontal se acercará al noroeste del país.

¿Qué pasará con el clima para el miércoles?

Para el miércoles, el sistema frontal se ubicará desde el suroeste del Golfo de México hasta el norte de la Península de Yucatán, dejando lluvias fuertes en Quintana Roo.

Durante este día, la masa de aire polar empezará a modificar sus características, permitiendo que suban poco a poco las temperaturas, aunque seguirán las rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

🌧️🥵Del frío extremo al calor de 40 grados



Se esperan chubascos en distintas zonas del país. Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas tendrán temperaturas máximas de hasta 40 °C pic.twitter.com/hUWsEAdjaM — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 15, 2026

Vientos fuertes en las costas por frente frío 6

Además del viento en Tehuantepec, durante el miércoles seguitán rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en el sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras continúan algunos chubascos y lluvias aisladas en el noreste, occidente, centro y sur del país.