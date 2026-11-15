¡Ya es momento de desempolvar las chamarras! El Frente Frío 6 continúa su desplazamiento por México, cambiando drásticamente el clima en más de 20 estados del país.

A este sistema frontal se suma la masa de aire polar, que no solo impulsará las bajas temperaturas y las lluvias, sino también un evento de Norte este lunes 16 de noviembre.

Fenómenos meteorológicos que afectarán a México este lunes

Por un lado, el frente frío se extenderá sobre el noroeste de México, ocasionando chubascos en Baja California y Baja California Sur, así como lluvias aisladas en Sonora.

Se suman los canales de baja presión en el interior del territorio mexicano, que en interacción con la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad de las 2 cuencas que rodean a México ocasionarán lluvias en el Golfo de México, en el centro y norte del país.

La masa de aire polar originará un marcado descenso de temperaturas, mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé la llegada del frente frío 7.

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Mañana se prevén #Lluvias intensas en regiones de #Veracruz, #Puebla y #Oaxaca.



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¿Lloverá en tu estado? pronóstico de lluvias lunes 16 de noviembre

Lluvias muy fuertes: Puebla (norte), Oaxaca (norte) y Veracruz (norte y centro).

Puebla (norte), Oaxaca (norte) y Veracruz (norte y centro). Lluvias fuertes : San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este) y Chiapas (este).

: San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este) y Chiapas (este). Chubascos con lluvias puntuales : Nuevo León (este y sur), Tamaulipas (oeste y sur), Tabasco, Campeche (suroeste), Yucatán (centro y este) y Quintana Roo (centro y sur).

: Nuevo León (este y sur), Tamaulipas (oeste y sur), Tabasco, Campeche (suroeste), Yucatán (centro y este) y Quintana Roo (centro y sur). Intervalos de chubascos: Baja California, Sonora, Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala y Guerrero.

Baja California, Sonora, Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala y Guerrero. Lluvias aisladas: Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Colima, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

¿En dónde se esperan las temperaturas más bajas de México este lunes?

Así como hará calor en algunas regiones de México, algunas otras amanecerán con heladas, especialmente en:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C : zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Zacatecas.

: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Evento de “Norte” de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Tamaulipas y Veracruz (norte).

Clima por regiones este lunes 16 de noviembre

Ciudad de México y Estado de México: Durante la mañana se prevé cielo parcialmente nublado. Por la tarde, temperaturas de 24 °C pero con cielo medio nublado, con probabilidad de lluvias.

Península de Baja California: Cielo medio nublado con lluvias aisladas en Baja California Sur. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la península y frío a muy frío en la sierra norte de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido.

Pacífico Norte : Cielo parcialmente nublado a medio nublado en el transcurso del día, con lluvias y chubascos en Sonora. Sin lluvia en Sinaloa.