México está próximo a entrar al invierno 2026-2027, una temporada que podría ser más fría y húmeda en algunas regiones del país, gracias al fenómeno de “El Niño”, que actualmente se encuentra en su fase muy fuerte.

Este fenómeno climático favorece la entrada de frentes fríos, eventos del Norte y el aumento de humedad, principalmente en el norte y noroeste del país; conoce aquí los estados que podrían estar en mayor riesgo durante la temporada invernal.

¿Qué estados tendrán más lluvias y frentes fríos por “El Niño” en invierno?

En entrevista con Azteca Noticias, Alejandro Jair García Jiménez, especialista del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), explicó que durante el invierno se espera que el norte de México registre condiciones más húmedas de lo normal.

Aunque noviembre y diciembre suelen caracterizarse por una disminución de lluvias al despedirse de la temporada de huracanes, el calentamiento de las aguas del Pacífico podría modificar las condiciones climáticas.

De acuerdo con el especialista, el norte y noroeste de México serán las principales regiones donde se espera un incremento de humedad y lluvias durante el invierno 2026-2027.

Además, explicó que los frentes fríos suelen ingresar por la frontera norte y desplazarse hacia el Golfo de México, por lo que entre los estados que podrían experimentar sus efectos se encuentran:

Península de Baja California: Baja California y Baja California Sur

Baja California y Baja California Sur Noroeste : Sonora y Sinaloa

: Sonora y Sinaloa Norte : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango

: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango Noreste: Tamaulipas

Tamaulipas Vertiente del Golfo de México: Veracruz y TabascO

Mapa de efectos de El Niño durante el invierno en México Mapa de efectos de "El Niño" durante el invierno en México. (SMN)

¿Por qué “El Niño” provocará más lluvias y frentes fríos en México?

Si bien se espera que “El Niño” provoque condiciones más húmedas en el norte, esto no significa que las lluvias y las temperaturas bajo cero afecten por igual a todos los estados de la región, ya que dependerá de la trayectoria e intensidad de cada frente frío.

Pero ¿por qué “El Niño” provoca más frentes fríos? El especialista del SMN explica que sus efectos se deben a la época del año en la que nos encontremos.

Va a depender de qué ubicación del planeta nos encontremos, también de la época del año y de la intensidad del fenómeno que estemos registrando. — Alejandro J. García, meteorólogo del SMN

Cuando tenemos una fase Niño, tiende a ser más húmedo el sur de Estados Unidos y también el norte de México, pero también puede provocar sequías en lo que es Centroamérica, hacia la parte de Venezuela, de Brasil y también lluvias torrenciales en lo que es la parte occidental de Sudamérica que vendrá siendo en las costas de Perú y Ecuador. — Alejandro J. García, meteorólogo del SMN

Hablando para México, este calentamiento de las aguas puede favorecer que la corriente en chorro, una franja de vientos intensos en las partes altas de la atmósfera, transporte más humedad del Pacífico hacia el norte del país.

Cuando esa humedad se encuentra con el aire frío de los frentes fríos, masas de aire polar y otras condiciones de inestabilidad, pueden desarrollarse nubes y tormentas incluso fuera de la temporada de lluvias.

Sin embargo, el especialista del SMN aclaró que “El Niño” no es el único fenómeno que determina el clima, pues también intervienen otros sistemas atmosféricos que pueden intensificar o reducir sus efectos.

¿Cuántos frentes fríos se esperan durante el invierno 2026-2027?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó hasta 56 frentes fríos para la temporada 2026-2027, que abarca de septiembre a mayo.

Esto representa un aumento en el promedio histórico relacionado con la presencia de “El Niño”, debido a que favorece el ingreso de masas de aire frío desde latitudes más altas.

¿Cuánto durarán los efectos de “El Niño” muy fuerte en México?

El reporte técnico del SMN y la UNAM sobre “El Niño 2026-2027” advierte que los efectos de “El Niño” llegan a ser riesgos potenciales principalmente hacia el término del invierno.

Una vez que alcance su fase muy fuerte, sus efectos en el clima pueden sentirse dos meses después, por lo que en México este fenómeno se puede extender hasta la primavera de 2027, justo en la temporada más seca del país.

Por lo que no es extrañar que conforme avance el año, se espera una mayor probabilidad de sequías y altas temperaturas en el centro y sur del país.