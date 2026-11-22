Prepara bien el abrigo y el paraguas para el arranque de semana. El frente frío número 8 comenzará a moverse sobre el Golfo de México a partir de este lunes 23 de noviembre de 2026, acompañado de una masa de aire ártico que provocará temperaturas congelantes de hasta -10 grados, vientos fuertes y lluvias intensas en distintos estados.

¿Qué estados resentirán sus efectos hasta el miércoles 25 de noviembre?

Recorrido del frente frío 8 y evento de “Norte”

Entre el lunes 23 y el miércoles 25 de noviembre, el frente frío 8 avanzará sobre el Golfo de México recorriendo el noreste, oriente, sureste y la península de Yucatán.

Su masa de aire ártico causará un bajas temperaturas en gran parte del país, así como un evento de “Norte” fuerte a muy fuerte en el litoral del Golfo de México, el Istmo y el Golfo de Tehuantepec.

🌧️🥶 El frente frío número 8 provocará bajas temperaturas, chubascos y fuertes rachas de viento en varias regiones de México.



En zonas serranas de Durango y Baja California podrían llegar hasta los -10 °C.



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Clima helado a partir del lunes por frente frío 8

El lunes se esperan lluvias puntuales intensas en el norte-centro de Veracruz, y muy fuertes en la costa de Tamaulipas y el norte y este de Puebla.

En la madrugada del martes habrá mínimas de -10 a -5 grados en sierras de Chihuahua y Durango; de -5 a 0 grados en Baja California y Sonora; y de 0 a 5 grados en zonas altas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

¿Cómo va a estar el clima el martes 24 y miércoles 25 de noviembre por el frente frío?

Para el martes habrá lluvias intensas en el centro-sur de Veracruz, sureste de Puebla y norte de Oaxaca, además de muy fuertes en Tabasco y Chiapas.

En la madrugada del miércoles se repetirán las mínimas de -10 a -5 grados en Durango y Chihuahua; de -5 a 0 grados en Baja California y Zacatecas; y de 0 a 5 grados en sierras de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Lluvias intensas para el miércoles 25 de noviembre

A mitad de semana, las lluvias muy fuertes con puntuales intensas se concentrarán en el sur de Veracruz, noreste de Oaxaca, oeste de Tabasco y noroeste de Chiapas, mientras que en el este y sureste de Puebla se prevén lluvias fuertes a muy fuertes.

Frente Frío 8 golpeará con lluvias y frío



El SMN advirtió sobre lluvias fuertes, rachas de viento y bajas temperaturas en distintas regiones del país.https://t.co/KfhWjMbJgo pic.twitter.com/9YcHbn59hM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026

¿Qué estados van a verse más afectados por el frente frío 8?

Por la combinación de aire ártico y humedad, los estados del norte y centro enfrentarán madrugadas heladas, y en las entidades del oriente y sureste tendrán más lluvias y rachas de viento.