¿El vórtice polar afectará a México? Así podría influir el fenómeno durante el invierno

¿El vórtice polar se debilita?

El invierno 2026-2027 apunta a ser un tanto diferente después de que modelos meteorológicos detectaran un debilitamiento temprano del vórtice polar, un fenómeno que funciona como un “escudo" para mantener el aire congelado atrapado cerca de las regiones árticas.

En palabras sencillas, se puede pensar como un remolino gigante de aire congelado, que cuando se rompe provoca heladas o hasta temperaturas bajo cero.

Pero ¿podría llegar a México y cuáles serían sus efectos?

¿El vórtice polar se debilita?

El vórtice polar es una extensa circulación de vientos muy fríos que gira alrededor del Polo Norte, principalmente en las capas altas de la atmósfera.

Siempre está presente, pero durante el otoño suele mantenerse relativamente estable y ayuda a concentrar todo ese aire helado en las regiones polares. Al momento de que llega el invierno, el aire caliente de otras partes del planeta sube con fuerza y rompe esta pared.

Cuando pierde fuerza, esa circulación puede alterarse o “romperse”, y ese aire congelado se escapa hacia el sur, provocando heladas y frío extremo en países de Norteamérica o incluso Europa.

¡El invierno de 2026 pone al mundo en alerta! El vórtice polar, una enorme masa de aire gélido que gira sobre los polos de la Tierra, acapara la atención de los meteorólogos. ¿Qué es y por qué su alteración preocupa tanto? https://t.co/CbRN9X1sV1 https://t.co/6knHJC7xEB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 29, 2026

Lo que alerta, es que el portal Netweather señaló que las proyecciones del modelo europeo ECMWF muestran un debilitamiento temprano del vórtice polar, posiblemente relacionado con un calentamiento súbito estratosférico.

Es decir, cuando las temperaturas aumentan rápidamente en las capas altas de la atmósfera. A su vez, los vientos que rodean el Ártico pueden llegar a debilitarse o incluso cambiar de dirección.

Vórtice polar podría llegar en noviembre 2026

Al debilitarse este fenómeno, podría cambiar el invierno en varias regiones del hemisferio norte. Además, las alteraciones en el clima se empezarían a extender durante las primeras semanas de noviembre.

Aunque todavía falta conocer si los cambios llegarán a las capas más bajas de la atmósfera, donde podrían influir ya directamente en masas de aire polar, que a su vez traigan un descenso en las temperaturas.

¿El vórtice polar afectará a México?

Aunque el debilitamiento del vórtice polar podría favorecer la llegada de aire frío por Norteamérica, esto NO significa que el fenómeno entre directamente a México.

Su posible influencia sería con el desplazamiento de masas de aire hacia el sur y estas interactúen con los frentes fríos que llegan al país durante la temporada invernal.

Por ahora, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no ha confirmado un frente frío en México relacionado específicamente con el debilitamiento del vórtice.

