Cuatro días bajo cero: frente frío 2 golpeará a estos estados con temperaturas congelantes

El frente frío número 2 mantendrá las bajas temperaturas en distintas regiones de México del 14 al 17 de octubre, con pronósticos de hasta 0 grados en algunas zonas. Consulta qué estados podrán registrar las temperaturas más bajas durante estos cuatro días y toma precauciones ante los cambios en el clima.

¿Dónde afecta directamente el frente frío 2?

El sistema frontal núm. 2 y una vaguada en altura sobre el noroeste del país dejarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua y Durango, así como chubascos en Baja California Sur, Sonora y Coahuila.

Miércoles 14 de octubre: clima en México

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Coahuila (norte y oeste), Chihuahua (este y sur), Durango (norte, oeste y sur), Estado de México (oeste y suroeste), Guerrero (este y sur) y Oaxaca (norte, oeste y sur).

Coahuila (norte y oeste), Chihuahua (este y sur), Durango (norte, oeste y sur), Estado de México (oeste y suroeste), Guerrero (este y sur) y Oaxaca (norte, oeste y sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Zacatecas (sur y oeste), Jalisco (norte, centro y sur), Guanajuato (oeste), Michoacán (oeste, norte y este), Colima, Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas, Veracruz (sur), Tabasco y Chiapas (centro y sur).

Zacatecas (sur y oeste), Jalisco (norte, centro y sur), Guanajuato (oeste), Michoacán (oeste, norte y este), Colima, Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas, Veracruz (sur), Tabasco y Chiapas (centro y sur). Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Baja California y Sonora.

Baja California y Sonora. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas para el 15 de octubre

El periodo del frente frío 2 y la masa de aire polar que lo impulsa con interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, mantendrán la probabilidad de lluvias intensas durante el jueves en:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Coahuila (centro, norte y oeste), Chihuahua (centro, este y sur) y Durango (norte y oeste).

Coahuila (centro, norte y oeste), Chihuahua (centro, este y sur) y Durango (norte y oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Zacatecas (oeste y sur), Jalisco (oeste, centro y norte), Guanajuato (sur) y Michoacán (oeste, norte y este).

Zacatecas (oeste y sur), Jalisco (oeste, centro y norte), Guanajuato (sur) y Michoacán (oeste, norte y este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sinaloa (sur), Nayarit, Aguascalientes, Estado de México (centro y oeste), Morelos, Guerrero (este, sur y oeste), Oaxaca (norte, este, centro y sur), Tamaulipas (norte y oriente), Veracruz, Chiapas (oeste y sur), Tabasco (oeste y sur), Yucatán (norte) y Quintana Roo (norte y costa).

Sinaloa (sur), Nayarit, Aguascalientes, Estado de México (centro y oeste), Morelos, Guerrero (este, sur y oeste), Oaxaca (norte, este, centro y sur), Tamaulipas (norte y oriente), Veracruz, Chiapas (oeste y sur), Tabasco (oeste y sur), Yucatán (norte) y Quintana Roo (norte y costa). Intervalos de chubascos: Colima, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y Campeche.

Colima, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y Campeche. Lluvias aisladas: Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Baja California, Baja California Sur y Sonora. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Este será el clima para el viernes 16 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Hidalgo (este), Veracruz (norte, centro y sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Puebla (norte y este) y Oaxaca (norte).

Hidalgo (este), Veracruz (norte, centro y sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Puebla (norte y este) y Oaxaca (norte). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chihuahua (centro, este y sur), Durango (norte y sur), Sinaloa (sur y centro), Baja California Sur (sur), Tamaulipas (centro, este y sur), Guerrero (este y sur) y Chiapas (sur y este).

Chihuahua (centro, este y sur), Durango (norte y sur), Sinaloa (sur y centro), Baja California Sur (sur), Tamaulipas (centro, este y sur), Guerrero (este y sur) y Chiapas (sur y este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Coahuila (oeste y este), Nuevo León (centro, sur y sureste), Zacatecas (oeste y sur), Nayarit, Jalisco (norte y oeste), Colima, Michoacán (oeste, norte, centro y este), Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco (este) y Quintana Roo (norte, centro y sur).

Coahuila (oeste y este), Nuevo León (centro, sur y sureste), Zacatecas (oeste y sur), Nayarit, Jalisco (norte y oeste), Colima, Michoacán (oeste, norte, centro y este), Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco (este) y Quintana Roo (norte, centro y sur). Intervalos de chubascos: Baja California (sur), Sonora (oeste), Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Campeche y Yucatán.

Baja California (sur), Sonora (oeste), Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Campeche y Yucatán. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Estados afectados por frente frío 2