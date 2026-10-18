¿Más frentes fríos intensos? Así influye la temporada de “El Niño” en las lluvias y tormentas de invierno

El invierno está a la vuelta de la esquina y los frentes fríos a la orden del día. Para entender mejor cómo vendrán las bajas temperaturas y las lluvias en los próximos meses, el Dr. Alejandro Jaramillo, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM explicó cómo es que la temporada de "El Niño" va a influir este año a las condiciones de los frentes fríos.

¿Qué pasa con las lluvias de verano durante "El Niño"?

El Dr. Alejandro Jaramillo dijo que durante la temporada de verano el fenómeno de "El Niño" provoca menos lluvias de lo normal en las regiones del centro y sur de México.

Aunque esto no significa que deje de llover por completo, sino que quedan por debajo del promedio habitual para esos meses.

🥶 ¡Saca la chamarra y no guardes el paraguas!



El frente frío número 2 traerá una masa de aire polar, mientras el huracán #Trudy continúa su desplazamiento por el Pacífico.



🌧️ ¿Dónde lloverá más? ¿Qué estados tendrán las temperaturas más bajas? https://t.co/f85rtORdUS pic.twitter.com/KJtAF62yiN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 18, 2026

¿Cómo influye "El Niño" en los frentes fríos?

Para el comienzo de la temporada invernal cambian mucho las condiciones climáticas en el centro y norte del país. El especialista explicó que la presencia de "El Niño" modifica la atmósfera y facilita que entren más frentes fríos a territorio nacional.

Esta entrada de sistemas frontales genera un poco más de lluvias de invierno en estados del centro-norte, por lo que será necesario mantener el abrigo durante el otoño e invierno.

¿Hay menos lluvias gracias a "El Niño"?

El investigador de la UNAM también comentó que "El Niño" reduce la actividad de tormentas en el Océano Atlántico, lo que disminuye las lluvias que suelen llegar a los estados del Golfo de México.

Por el lado del Océano Pacífico la intensidad y formación de ciclones tiende a ser mayor.

A nivel global, la enorme masa de agua caliente que se forma en el Pacífico por "El Niño" provoca que grandes cantidades de lluvia caigan en el océano. Esto causa que, en términos generales, las lluvias sobre los continentes sea menor en este periodo.

¿Habrá o no más frentes fríos?

De acuerdo al experto, sí habrá más frentes fríos en México durante los próximos meses debido a la presencia de "El Niño".

El mismo sugiere cargar con la "chamarrita", pues estos fenómenos que vienen acompañandos de masas de aire helado van a ser más constantes que en cualquier otro año.