¡Se viene el frío en CDMX! Pronostican temperaturas extremadamente bajas durante 4 días

Durante los próximos días, el frío no dará tregua en la Ciudad de México (CDMX) gracias al frente frío número 33 . El sistema frontal mantendrá temperaturas muy bajas, especialmente en madrugadas y mañanas, con temperaturas que podrían descender hasta los 0 grados Celsius.

Autoridades capitalinas advierten que este periodo se extenderá al menos cuatro días, por lo que recomiendan tomar precauciones para evitar enfermedades respiratorias.

¿Qué días serán los más fríos en CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, durante la tarde del jueves 5 de febrero se prevén condiciones para lluvias ligeras que podrían favorecer fuertes heladas al amanecer del viernes 6 de febrero.

Este día se perfila como el más frío de la semana , con temperaturas que oscilarán entre 0 y 6 °C. Para el fin de semana, sábado 7 y domingo 8 de febrero, se mantendrá un marcado descenso de las temperaturas, con ambiente frío a muy frío, así como la presencia de heladas, principalmente en zonas altas de la capital, como el Ajusco y Milpa Alta.

⚠️ #AvisoEspecial sobre condiciones meteorológicas en la Ciudad de México:



Durante la tarde del jueves 5 de febrero de 2026 se prevé descenso de las temperaturas y condiciones favorables para lluvias ligeras en la Ciudad de México.

¿Por qué bajarán tanto las temperaturas en la CDMX?

La culpa de todo la tiene el frente frío 33 , que avanza rápidamente sobre gran parte del país acompañado de una masa de aire polar.

Este sistema no solo afecta al norte y sureste de México, sino que también impacta de forma directa al centro del territorio nacional, incluida la capital y el Estado de México (Edomex).

Mientras en estados como Veracruz y Oaxaca se esperan lluvias intensas y fuertes rachas de viento, en la capital el principal efecto será el descenso marcado de la temperatura, sobre todo durante la noche y la madrugada.

Ten en cuenta que también se pronostica la posible caída de nieve o aguanieve en cimas de volcanes como el Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba.

Recomendaciones para protegerte del frío en CDMX

Ante este escenario, autoridades capitalinas recomiendan una serie de medidas para que la población no se ponga en riesgo durante esta temporada invernal:



Abrigarte usando ropa en capas.

Cubrir boca y nariz para evitar aspirar aire frío.

Consumir bebidas calientes, frutas y verduras.

Mantener ventilación adecuada si usas calentadores.

Identificar módulos de salud cercanos y acudir ante cualquier malestar.

Mantener actualizado el esquema de vacunación.

Todo indica que las bajas temperaturas se mantendrán varios días consecutivos, por lo que la recomendación es no bajar la guardia y seguir atentos a los avisos oficiales.