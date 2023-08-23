Dos de los acusados por interferir en las presidenciales de 2020 en Georgia se entregaron; Trump lo hará este jueves

Mientras toda la atención recae sobre Donald Trump en el caso penal del estado de Georgia por supuesta interferencia en los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, dos de los 18 acusados se pusieron a disposición de las autoridades.

El primero fue Scot Hall, un observador electoral republicano en el condado de Fulton, en Georgia. Fue detenido por la oficina del alguacil y todavía no presenta algún tipo de libertad bajo fianza según los registros de la cárcel.

Hall había aceptado previamente un acuerdo de fianza de 10 mil dólares que le obligaba a presentarse cada 30 días a la supervisión previa al juicio.

Hall se enfrenta a siete cargos federales, incluída la asociación ilícita. Según la acusación del jurado investigador de Fulton, Scott conspiró para acceder ilegalmente a la base de datos de los votantes y a las máquinas electrónicas de conteo de votos en la oficina electoral del condado de Coffee. Los hechos se remiten al 7 de enero de 2021.

Scott Hall is first known Trump co-defendant to turn himself in to the Fulton County jail to face criminal charges in election interference casehttps://t.co/FFgWSl75Xa — CNN Breaking News (@cnnbrk) August 22, 2023

El segundo coacusado en el caso que involucra a Trump fue John Eastman. Fue un abogado que asesoró al expresidente Donald Trump para interrumpir la certificación del Congreso de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 que dieron como ganador a Joe Biden.

El papel de Eastman habría sido el de ser cómplice de extorsión. Al menos, así lo presentó el fiscal del distrito de Fulton, Fani Willis. John es acusado de otros ocho cargos, además de violar la ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas Influenciadas por Mafiosos).

La investigación en el caso que involucra a Trump indica que Eastman presuntamente ideó y promovió una estrategia de seis pasos paara que el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anulara la victoria electoral de Joe Biden mientras se emitía la certificación del Colegio Electoral, el 6 de enero de 2021.

Además, también había instado a legisladores del estado de Georgia a nombrar electores del partido republicano falsos para reemplazar los que estaban en listas legítimas de electores demócratas. Una apreciación de académicos bipartidistas señaló que los esquemas de Eastman para favorecer a Trump eran inconstitucionales.

John Eastman, a former attorney for Donald Trump, surrenders in the Georgia 2020 election subversion case. Follow live updates.https://t.co/zXdSdBjVzC — CNN Breaking News (@cnnbrk) August 22, 2023

¿Cómo avanza el caso de interferencia electoral contra Donald Trump?

En una acusación de 98 páginas revelada la semana pasada, Trump y otras 18 personas fueron acusadas de un total de 41 cargos criminales por su esfuerzos para revertir su derrota en los comicios en el estado de Georgia.

Trump, favorito en la carrera por la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024, anunció que se entregará por los cargos el jueves.

Los fiscales del caso de Georgia han propuesto que el juicio comience el 4 de marzo. Trump se enfrenta a acusaciones en otros tres casos penales distintos.