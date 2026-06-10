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CDMX entra en alerta por fuertes lluvias este miércoles 10 de junio; zonas más afectadas

Durante la tarde y noche de este miércoles 10 de junio se prevén lluvias fuertes en las 16 alcaldías de la CDMX, por lo que se activó la Alerta Amarilla.

Lluvias fuertes en la CDMX 10 de junio
¿Hasta a qué hora dejará de llover en la CDMX?|Imagen generada con Grok IA

Escrito por: Iveth Ortiz

¡Ojo con las inundaciones! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla para las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), debido al pronóstico de lluvias fuertes durante la tarde y noche de este miércoles 10 de junio.

¿A qué hora comenzarán las lluvias fuertes en CDMX este 10 de junio?

De acuerdo con el aviso emitido, se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, además de rachas de viento y granizadas, así como posibles encharcamientos en distintos puntos de la capital.

La alerta permanecerá vigente desde las 17:00 horas de este miércoles y hasta la medianoche, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Las alcaldías con Alerta Amarilla son:

  • Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

¿Qué significa la Alerta Amarilla por lluvias?

La SGIRPC explicó que la Alerta Amarilla se activa cuando se prevén lluvias que pueden generar afectaciones como encharcamientos en vialidades, caída de ramas o árboles, reducción de la visibilidad para automovilistas y complicaciones en el tráfico.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población retirar basura de coladeras cercanas a viviendas, evitar cruzar calles con corrientes de agua, portar paraguas o impermeable y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

También se pidió extremar precauciones al conducir, ya que el pavimento mojado incrementa el riesgo de accidentes y puede provocar retrasos en diversas vialidades de la ciudad.

Temporal de lluvias continuará hasta el viernes en CDMX

El pronóstico meteorológico indica que el actual temporal de lluvias continuará afectando al Valle de México durante los próximos días.

Se prevé que las precipitaciones se mantengan al menos hasta el viernes 12 de junio, debido a la presencia de humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México, así como a condiciones atmosféricas favorables para el desarrollo de tormentas.

Por ello, Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las actualizaciones del clima y a las alertas que puedan emitirse en las próximas horas, ya que la intensidad de las lluvias podría variar dependiendo de la zona de la capital.

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