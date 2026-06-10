CDMX entra en alerta por fuertes lluvias este miércoles 10 de junio; zonas más afectadas

¡Ojo con las inundaciones! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla para las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), debido al pronóstico de lluvias fuertes durante la tarde y noche de este miércoles 10 de junio.

¿A qué hora comenzarán las lluvias fuertes en CDMX este 10 de junio?

De acuerdo con el aviso emitido, se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, además de rachas de viento y granizadas, así como posibles encharcamientos en distintos puntos de la capital.

La alerta permanecerá vigente desde las 17:00 horas de este miércoles y hasta la medianoche, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Las alcaldías con Alerta Amarilla son:



Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

⚠️ Se actualiza #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y caída de #granizo para la tarde y noche del miércoles 10/06/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/soohwz3Mt1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 10, 2026

¿Qué significa la Alerta Amarilla por lluvias?

La SGIRPC explicó que la Alerta Amarilla se activa cuando se prevén lluvias que pueden generar afectaciones como encharcamientos en vialidades, caída de ramas o árboles, reducción de la visibilidad para automovilistas y complicaciones en el tráfico.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población retirar basura de coladeras cercanas a viviendas, evitar cruzar calles con corrientes de agua, portar paraguas o impermeable y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

También se pidió extremar precauciones al conducir, ya que el pavimento mojado incrementa el riesgo de accidentes y puede provocar retrasos en diversas vialidades de la ciudad.

Conoce el semáforo de alertas por lluvias que se utiliza en la Ciudad de México para indicar la intensidad de las precipitaciones y las medidas preventivas que debes tomar.



Mantente informado en fuentes oficiales.#OperativoLluvias2020#TrabajandoJuntos@C5_CDMX

@SacmexCDMX pic.twitter.com/HwYH4A4iD0 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 29, 2020

Temporal de lluvias continuará hasta el viernes en CDMX

El pronóstico meteorológico indica que el actual temporal de lluvias continuará afectando al Valle de México durante los próximos días.

Se prevé que las precipitaciones se mantengan al menos hasta el viernes 12 de junio, debido a la presencia de humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México, así como a condiciones atmosféricas favorables para el desarrollo de tormentas.

Por ello, Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las actualizaciones del clima y a las alertas que puedan emitirse en las próximas horas, ya que la intensidad de las lluvias podría variar dependiendo de la zona de la capital.