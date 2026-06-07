¿Hasta cuándo dejará de llover en CDMX? Temporal de lluvias se extenderá hasta esta fecha

¡Carga con el paraguas! La Ciudad de México (CDMX) continuará con días bastante lluviosos y hasta con granizadas debido a un temporal de lluvias que se prolongará toda la semana.

Las condiciones meteorológicas en las 16 alcaldías de la capital podrían intensificarse con la formación de la depresión tropical Dos-E frente a Guerrero; y que en las próximas horas podría convertirse en la tormenta tropical “Boris”.

Día en que terminará el temporal de lluvias en CDMX

En las próximas horas, la CDMX podría registrar intensa actividad eléctrica, granizo y precipitaciones de hasta 29 milímetros, provocando encharcamientos e inundaciones en las partes más altas de la ciudad.

Esto se debe al temporal de lluvias que se mantiene sobre el centro del país, según informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, mismo que podría terminar el próximo viernes 12 de junio

#AvisoEspecial por temporal de lluvias en la Ciudad de México, del miércoles 3 de junio al viernes 12 de junio.



Se prevé un periodo de #lluvias fuertes a muy fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de actividad #eléctrica, caída de #granizo y rachas de #vientos cercanas a… pic.twitter.com/wOh3Z1E570 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 3, 2026

De acuerdo con el aviso especial, el temporal inició el 3 de junio y se extenderá hasta el 12 de junio. Por ello, se prevé que durante toda la semana haya de lluvias fuertes a muy fuertes, así como:



Tormentas eléctricas

Rachas de viento cercanas a los 50 km/h

Granizadas

¿Qué alcaldías podrían verse muy afectadas por el temporal de lluvias?

Con base en el reporte actualizado, se prevé que todas las demarcaciones se vean afectadas por las intensas precipitaciones. Sin embargo en los últimos días se ha tenido que activar la alerta roja y alerta púrpura en el poniente y sur de la capital.

Entre las alcaldías donde se han reportado intensas granizadas e inundaciones se encuentran:



Cuajimalpa

Álvaro Obregón

Magdalena Contreras

Tlalpan

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Azcapotzalco

Miguel Hidalgo

Cuauhtémoc

Venustiano Carranza

Iztacalco

Temporada de huracanes en México: trayectoria de “Boris”

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este domingo 7 de junio que en las próximas horas podría formarse la tormenta tropical “Boris” e impactar en el territorio mexicano.

La depresión tropical Dos-E en el océano Pacífico se localiza cerca de Acapulco, Guerrero y a 165 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado, por lo que se prevén diluvios en:



Guerrero

Oaxaca

Con base en el último reporte, el fenómeno podría formarse alrededor de las 18:00 y 19:00 horas, aunque “Boris” podría perder fuerza, por lo que no alcanzará la categoría de huracán.