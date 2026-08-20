Así funciona el sistema de alerta sísmica en Perú en los celulares; ¿en qué casos se activa?

El reciente sismo de magnitud 4,8 registrado en Lima volvió a generar incertidumbre entre la ciudadanía de Perú tras la ausencia de notificaciones previas en los teléfonos móviles. La falta de un aviso con una alarma antes del temblor se debe a la configuración técnica del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE), una herramienta administrada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) que no opera como un detector automático de sismos.

El SISMATE utiliza la tecnología de difusión celular a través de los operadores de telefonía móvil. Su función consiste en enviar avisos masivos a los equipos conectados a las antenas de una zona delimitada en situaciones de emergencia o donde hay peligro inminente.

El SISMATE no alerta sobre sismos, es importante saberlo. pic.twitter.com/dBpKCNnob8 — Angie (@Ansas_21) August 19, 2026

¿En qué casos se activa la alerta en los celulares?

A diferencia de un detector de movimientos telúricos, el SISMATE está programado para distribuir información preventiva, de respuesta o de evacuación ante fenómenos naturales progresivos o desastres que permitan una notificación previa como tsunamis, inundaciones, huaicos, aluviones, desbordes de ríos y actividad volcánica.

Funciona enviando instrucciones a la población antes, durante o después de un evento para orientar el desplazamiento a zonas seguras.

Se llevan a cabo ensayos nacionales o ejercicios locales que coordinan las autoridades.

Como las ondas de un temblor se desplazan a gran velocidad y los sismos no pueden predecirse con minutos de anticipación, la mensajería del SISMATE no se emite de forma automatizada al iniciar cada movimiento.

SASPe: el sistema diseñado para alertar sobre sismos

La infraestructura responsable de emitir avisos preventivos ante la ocurrencia de temblores de gran magnitud en el Perú es el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), desarrollado conjuntamente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el INDECI.

El SASPe está calibrado para detonar señales de alarma únicamente ante sismos con una magnitud igual o superior a 6,0.

A diferencia del SISMATE, la difusión del SASPe se efectúa mediante una red de sirenas electrónicas y altavoces instalados en la vía pública a lo largo de la costa peruana, emitiendo sonidos y señales de voz para dar segundos de ventaja a la población antes de la llegada de las ondas más destructivas.

Como el sismo con epicentro en Lurín alcanzó una magnitud de 4,8, el evento se mantuvo por debajo de la escala requerida para la activación del SASPe.