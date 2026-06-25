¿Hay riesgo para México? Cinco terremotos sacuden el Cinturón de Fuego del Pacífico en menos de 24 horas

Una inusual actividad sísmica enciende las alertas a nivel mundial. En menos de 24 horas se han registrado cinco terremotos que sacudieron el Cinturón de Fuego del Pacífico, afectando países como Japón, Estados Unidos, Venezuela, entre otros, pero ¿México está en riesgo?

Terremotos en el Cinturón de Fuego del Pacífico: ¿Cuáles fueron los países afectados?

En menos de 24 horas, el Cinturón de Fuego del Pacífico ha registrado una intensa actividad sísmica con movimientos telúricos de magnitud moderada y fuerte en distintos puntos de la franja tectónica, Venezuela fue sacudida por un dos terremotos de 7.2 y 7.5, ocurridos con a penas segundos de diferencia, pero ¿qué países fueron afectados por los sismos?

Sismo en Japón de magnitud 6.9

El sismo en Japón se registró en la zona costera al norte del país, localizándose a 50 millas de la costa oriental Iwate. Usuarios compartieron videos en redes sociales.

La Agencia Meteorológica de Japón confirmó que el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 50 kilómetros; se descarta riesgo de tsunami.

The Japan Meteorological Agency says the magnitude 6.9 quake occurred off the coast of Iwate Prefecture and had an intensity of upper 6 on the Japanese scale of zero to 7 in the hardest-hit areas in the hardest-hit areas of Aomori Prefecture. https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/dnuBDdKgKK — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) June 25, 2026

Sismo en California, Estados Unidos, de magnitud 5.6

El sismo en Estados Unidos ocurrió a unos 10 kilómetros de Redwood Valley, una zona boscosa ubicada en la parte septentrional de la Bahía de San Francisco, al norte de California.

Fue percibido de forma moderada a fuerte en distintas comunidades rurales como Fort Bragg y Kelseyville; el movimiento provocó el colapso de objetos de repisas y algunos cortes energía.

Sismo en Perú de magnitud 4.9

El sismo en Perú registró una magnitud de 4.9. El epicentro ocurrió a 18 kilómetros al norte de Pucallpa, provincia de Coronel Portillo; el movimiento se sintió muy poco.

A diferencia de Estados Unidos, el temblor en Perú no dejó daños materiales ni personas heridas debido a que el foco sísmico fue sumamente profundo, lo que amortiguó la onda expansiva en la superficie.

Terremotos en Venezuela de 7.2 y 7.5 de magnitud

El "doble terremoto" en Venezuela, registró un sismo principal de 7.2, mientras que el segundo temblor alcanzó una magnitud de 7.5; el movimiento telúrico ocurrió con tan solo 39 segundos de diferencia, provocando una tragedia en este país.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, actualizó las cifras tras los dos terremotos: 164 muertos y 951 personas heridas.

En un mensaje, destacó que hay hospitales dañados, pero que no son relevantes, aunque aclaró que están bajo evaluación.

¿Terremotos en Cinturón de Fuego pone en riesgo a México?

Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que aunque estos países comparten la misma estructura de 400 mil kilómetros, mejor conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, las placas tectónicas de cada región se mueven e interactúan de manera local e independiente.

La liberación de energía del norte de Japón o en Sudamérica no viaja por la corteza terrestre para activar las fallas mexicanas.

Es decir, aunque México forme parte del Cinturón del Fuego, estos eventos no aumentan el riesgo de un terremoto en el territorio nacional, ya que los movimientos telúricos no tienen un efecto dominó.

La Tierra ha mostrado una intensa actividad sísmica en las últimas horas. Mientras el Cinturón de Fuego del Pacífico registró al menos cinco sismos de magnitud moderada y fuerte en distintos puntos de su extensa franja tectónica, Venezuela fue sacudida por un inusual doble… pic.twitter.com/kqEhvQYyCk — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) June 25, 2026

¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico?

El Cinturón de Fuego del Pacífco, también conocido como "Anillo de Fuego", es una zona gigantesca en forma de herradura de al menos 400 mil kilómetros de longitud que rodea el océano pacífico.

La región es considerada con la mayor actividad sísmica y volcánica del planeta debido al movimiento de las placas tectónicas que la forman.