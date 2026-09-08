Uriel y Jazlyn siguen luchando un año después de la explosión en el Puente de La Concordia en Iztapalapa

A casi un año de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, la Fundación Michou y Mau confirmó que mantiene el apoyo gratuito a dos menores que sobrevivieron a la tragedia.

En un comunicado, la organización detalló que se trata de Uriel, de 2 años, y Jazlyn, de 3, quienes continúan con distintos tratamientos para atender las secuelas de las quemaduras.

En el caso de Uriel, la fundación ha patrocinado prendas de presoterapia y cirugía láser.

Jazlyn, por su parte, ha recibido prendas de presoterapia, rehabilitación física y seguimiento médico en hospitales especializados.

La organización señaló que, por respeto a las familias, no dará a conocer más detalles sobre la evolución de los pequeños.

¿Qué pasó con Uriel y Jazlyn en la explosión del Puente de La Concordia?

Ambos menores resultaron afectados por la explosión ocurrida el 10 de septiembre de 2025, cuando una pipa que transportaba gas LP volcó en las inmediaciones del Puente de La Concordia.

El siniestro provocó un incendio de grandes dimensiones y dejó decenas de personas lesionadas y fallecidas. Con el paso de los días, el número de víctimas mortales aumentó hasta llegar a 32 personas, mientras que el balance oficial reportó más de 90 lesionados.

Jazlyn fue una de las historias que más conmocionaron después de la explosión. La niña sobrevivió luego de que su abuela, Alicia Matías Teodoro, la protegiera durante el incendio. Posteriormente fue trasladada a un hospital especializado en Galveston, Texas, con apoyo de la Fundación Michou y Mau.

¿Cómo ha sido la recuperación de los menores?

La recuperación no terminó cuando dejaron los hospitales. Las quemaduras pueden requerir tratamientos prolongados para mejorar la cicatrización y reducir las secuelas físicas.

En marzo de 2026, se difundieron imágenes de la recuperación de Uriel. La Fundación Michou y Mau mostró que, aunque su piel había cicatrizado, el pequeño todavía necesitaba utilizar prendas de compresión como parte de su tratamiento.

Ahora, con su nuevo comunicado, la organización confirma que el acompañamiento continúa para ambos menores.

Michou y Mau mantiene apoyo a niños quemados

Además de informar sobre Uriel y Jazlyn, la fundación reiteró su disposición para apoyar a cualquier otro menor mexicano con quemaduras que necesite atención.

El mensaje llega cuando está por cumplirse un año de una tragedia que dejó una huella profunda en Iztapalapa y cuyas consecuencias siguen presentes en los sobrevivientes.

La historia de estos dos pequeños muestra que, aunque el incendio terminó aquella tarde, la recuperación de quienes sobrevivieron puede durar mucho más.