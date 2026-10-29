Entre flores, políticos y una despedida privada: así fue el último adiós a Cuauhtémoc Cárdenas

La historia política de México también tuvo una cita en el Panteón Francés de San Joaquín, desde las primeras horas de este jueves 29 de octubre, familiares, amigos y figuras de distintos partidos llegaron al recinto, en la alcaldía Miguel Hidalgo, para despedir al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien murió a los 92 años.

Las ofrendas florales comenzaron a llegar desde las 8:00 horas. Entre abrazos, muestras de afecto y recuerdos, el funeral reunió a personajes que, desde distintas posiciones políticas, compartieron parte de la vida pública del tres veces candidato presidencial.

Aunque los servicios funerarios fueron organizados de manera privada, la familia abrió la posibilidad de que quienes quisieran acompañarlos pudieran acercarse para darle el último adiós.

Un funeral privado que reunió a figuras de distintas fuerzas políticas

Uno de los primeros en explicar cómo se desarrollarían las exequias fue Lázaro Cárdenas Batel, hijo del ingeniero, quien confirmó que los actos serían privados, aunque agradeció las muestras de cariño y señaló que eran bienvenidos quienes quisieran acompañar a la familia.

También expresó el orgullo que sentía por su padre y reconoció la importancia que tuvo en la historia del país.

Entre quienes acudieron al Panteón Francés estuvieron Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Leticia Ramírez, titular de Bienestar; y Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El 23 de julio de 2026, Cuauhtémoc Cárdenas dio sus últimas declaraciones a los micrófonos de Azteca Noticias. @IrvingPineda lo entrevistó durante su última aparición pública, cuando recibió un reconocimiento por abonar a la democracia de México. https://t.co/7N0c5sIOCp https://t.co/YVtiztvMbk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 29, 2026

La despedida también reunió a personajes de otras corrientes políticas, uno de ellos fue Francisco Labastida, excandidato presidencial del PRI, quien compitió en el proceso electoral de 2000 frente a Cárdenas y Vicente Fox.

A su llegada, Labastida reconoció la contribución del ingeniero a la democracia mexicana y recordó la decisión que tomó en 1988, cuando abandonó las filas del PRI tras cuestionar el mecanismo de selección del candidato presidencial, conocido como el 'dedazo'.

"Tenemos que dejar un reconocimiento a él por lo que realizó en vida. Fue un hombre honesto, de ideales, principios e ideas y que nunca mentía, a diferencia de los actuales", sostuvo.

Incluso señaló que habría preferido que Cárdenas ganara aquella elección presidencial de 2000, en lugar de Fox.

La despedida de un político que desafió al sistema

La presencia de personajes de distintas fuerzas políticas también puso sobre la mesa una parte importante de la trayectoria de Cárdenas: su papel en la transformación del sistema político mexicano.

Su ruptura con el PRI no fue un episodio menor. En 1988 encabezó el Frente Democrático Nacional (FDN), una coalición que desafió al partido que había mantenido la Presidencia durante décadas, en una elección marcada por denuncias de fraude electoral.

Un año después, participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que se convirtió en una de las principales fuerzas de oposición del país.

Su trayectoria también incluyó la gubernatura de Michoacán, de 1980 a 1986, y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cargo que obtuvo en 1997 en la primera elección popular para ese puesto.

Aunque buscó la Presidencia en tres ocasiones y nunca llegó a ocuparla, su participación política contribuyó a abrir espacios para una oposición de izquierda que durante años disputó el poder al PRI.