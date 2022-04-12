Ex futbolista colombiano Freddy Rincón herido tras accidente

El futbolista ex capitán de la selección colombiana, Freddy Rincón, se encuentra herido y en estado crítico con graves lesiones en la cabeza tras sufrir un accidente de tráfico en la ciudad de Cali, Colombia, según informó la clínica en la que estaba siendo atendido.

Otras cuatro personas que iban en el vehículo, que conducía el futbolista Rincón de 55 años, también resultaron heridas tras el accidente de colisión con un autobús en la madrugada del lunes 11 de abril. El conductor del autobús también resultó herido.

Laureano Quintero, jefe del personal médico de la Clínica Imbanaco:

Freddy Eusebio Rincón fue hospitalizado esta mañana. Es víctima de un traumatismo craneoencefálico severo, su estado es muy crítico. Todo nuestro equipo decidió llevarlo al quirófano, de ahí pasará a la unidad de cuidados intensivos, donde recibirá todos los cuidados necesarios.

¿Cuál es el estado de salud de Freddy Rincón tras accidente que sufrió en Cali? https://t.co/DvPRRtlfdr pic.twitter.com/b89iLM8Oiw — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 12, 2022

El ex futbolista, Freddy Rincón, herido tras accidente

Freddy Rincón, de 55 años, era un futbolista mediocampista de gran calidad que jugó en los equipos colombianos Santa Fe y América. También pasó por el Nápoles italiano y el Real Madrid español.

Un futbolista que capitaneó al Corinthians brasileño en el primer campeonato mundial de clubes del año 2000 y formó parte de la generación dorada de jugadores colombianos que llevó a la selección a tres mundiales consecutivos en 1990, 1994 y 1998, junto a jugadores como Carlos Valderrama y Faustino Asprilla.

Un futbolista que anotó 17 goles en su carrera internacional y fue el autor del memorable 5-0 a Argentina en la eliminatoria mundialista de 1993 en Buenos Aires.

