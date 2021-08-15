Murió Gerd Müller, exfutbolista del Bayern Munich, a los 75 años

Gerd Müller, exfutbolista del Bayern Munich y máximo goleador en la historia de la Bundesliga en Alemania, murió este domingo 15 de agosto a la edad de 75 años, informó el equipo alemán.

A través de un comunicado, Bayern Munich dio a conocer la noticia y lamentó la pérdida de Gerd Müller, quien fue jugador durante la décadas de los 70 y 80.

Hoy, el mundo del FC Bayern se detiene. El gran campeón alemán y toda su comunidad de aficionados están consternados por la pérdida de Gerd Müller.

El FC Bayern lamenta la pérdida de Gerd Müller.



Hoy, el mundo del FC Bayern se detiene. El gran campeón alemán y toda su comunidad de aficionados están consternados por la pérdida de Gerd Müller, fallecido en la madrugada del domingo a los 75 años.



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Gerd Müller sufría de Alzheimer, enfermedad que le fue diagnosticada desde 2011, y que cada vez se agravaba, al punto de impedir que el exfutbolista pudiera realizar sus actividades cotidianas.

La selección alemana de futbol también lamentó la pérdida de “El bombardero de la nación”, como era conocido Gerd Müller, a quien calificó como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. También envió el pésame a la esposa y familia del exfutbolista.

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Otro que lamentó la muerte de Gerd Müller fue Oliver Kahn, director general del FC Bayern Munich y exarquero del mismo equipo, lo calificó como una de las mayores leyendas de la historia del equipo alemán. “Gerd estará siempre en nuestros corazones”, dijo.

¿Quién era el exfutbolista Gerd Müller?

Gerd Müller es considerado el máximo goleador de la historia de la Bundesliga con una cifra récord de 566 goles en 607 partidos disputados. En siete ocasiones ganó el premio de máximo goleador con el Bayern.

El exfutbolista ganó con el Bayern Munich tres veces la copa de Europa y una Recopa. Mientras que con la selección alemana se consagró campeón de la Euro en 1972 y dos años más tarde ganó el Mundial anotando el gol de la victoria. Con su selección acumuló 68 goles en 62 partidos.

La DFB lamenta la pérdida de uno de los mejores futbolistas alemanes de todos los tiempos. Descansa en paz, Gerd Müller. Nuestros pensamientos están con su esposa y su familia. pic.twitter.com/8ePhIcd8HM — Selección Alemana (@DFB_Team_ES) August 15, 2021

¿Qué es el Alzheimer, enfermedad que padecía Gerd Müller?

El Alzheimer, enfermedad que padecía Gerd Müller, provoca demencia y es más común en la población mayor de los 65 años. Causa la pérdida de memoria y otras actividades cognitivas que afectan la vida diaria de quienes la sufren, pues empeora con el tiempo.

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