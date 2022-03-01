Mueren dos futbolistas ucranianos tras ataques de Rusia

El Sindicato Mundial de Jugadores (FIFPro) informó sobre la muerte de los futbolistas ucranianos Vitalii Sapylo, de 21 años de edad, y Dmytro Martynenko, de 25, a causa de los ataques de Rusia en varios puntos de Ucrania.

El FIFPro lamentó a través de un mensaje compartido en redes sociales la muerte de ambos futbolistas ucranianos durante la guerra con Rusia.

“Nuestros pensamientos están con las familias, amigos y compañeros de equipo de los jóvenes futbolistas ucranianos Vitalii Sapylo (21) y Dmytro Martynenko (25), las primeras pérdidas reportadas del futbol en esta guerra. Que ambos descansen en paz”.

El equipo ucraniano Karpaty informó mediante un comunicado sobre la muerte de Sapylo, y detalló que el futbolista ucraniano murió cerca de Kiev, durante “un combate con las fuerzas rusas mientras defendía la capital”.

Mientras que la Federación local, Kyiv-Sviatoshynskyi, informó que el futbolista ucraniano Martynenko murió junto a su madre durante un bombardeo en su domicilio.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.



May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr — FIFPRO (@FIFPRO) March 1, 2022

FIFA y UEFA suspenden a equipos de Rusia

La FIFA y la UEFA suspendieron a los equipos nacionales y de clubes de futbol de Rusia de todas las competencias hasta nuevo aviso, debido a los ataques militares contra Ucrania donde ya murieron dos futbolistas ucranianos.

"La FIFA y la UEFA decidieron conjuntamente que todos los equipos rusos, ya sean representativos nacionales o de clubes, serán suspendidos de la participación en competiciones tanto de la FIFA como de la UEFA hasta nuevo aviso", dijo la UEFA en un comunicado.

Con esta medida, la selección de Rusia podría quedar excluida de la Copa del Mundo de este año y de la Eurocopa femenina. Rusia debe recibir a Polonia en un repechaje para el Mundial de Qatar 2022, pero si la selección siguiera suspendida en ese momento, quedaría fuera de la Copa del Mundo.

La única forma en que Rusia podría participar en la repesca mundialista sería una mejora repentina de la situación en Ucrania que llevara a un levantamiento de la suspensión.

