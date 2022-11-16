Durante G20, Ebrard expresa preocupación por bombardeos en Ucrania

Ante los líderes de las mayores economías del mundo reunidos en la cumbre del G20, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard advirtió sobre el llamado imperativo de México al cese de la guerra y la preocupación por los recientes bombardeos a la población civil en Ucrania.

A través de un comunicado de la cancillería mexicana, informó que Ebrard Casaubon realizó este exhorto durante su participación en la sesión de trabajo sobre “Transformación digital”, con la que concluyó la Cumbre de Líderes del G20, celebrada en Bali, Indonesia.

El canciller Ebrard celebró que, a pesar del clima de polarización y las tensiones geopolíticas, los miembros del G20 lograron adoptar por consenso la Declaración de Líderes.

La Declaración es el primer documento adoptado por consenso en un foro internacional que incluye menciones a la guerra entre Rusia y Ucrania.

También comprende el rechazo al uso y a la amenaza de armas nucleares, además de reconocer que la guerra en Ucrania tiene un impacto adverso en la economía global, con graves consecuencias para la seguridad alimentaria y energética.

Ebrard propone desbloquear nuevas formas de financiamiento para países de ingresos bajos

Durante las negociaciones, México impulsó la inclusión del compromiso de los países del G20 para desbloquear nuevas formas de financiamiento para países de ingresos bajos y medios, a fin de generar condiciones favorables para avanzar en el logro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Asimismo, la diplomacia mexicana impulsó temas prioritarios para la política exterior de nuestro país, en el ámbito de la salud, migración, cambio climático, equidad de género y combate al tráfico de bienes culturales.

En el marco de la reunión de líderes, el Ebrard sostuvo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Wang Yi, con quien revisó el estado de la relación bilateral e intercambió opiniones sobre la situación geopolítica actual.

De igual manera, el secretario se reunió con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, en el contexto de los esfuerzos de recuperación de la pandemia y del proceso de reformas al reglamento sanitario internacional.

Al cierre de la Cumbre, el titular de Relaciones Exteriores se unió a otros líderes del G20 en una visita a los bosques de manglares de Taman Hutan Raya Ngurah Rai, en la que plantaron manglares como símbolo del compromiso de la agrupación con el desarrollo y un futuro de paz.

El jueves 17 de noviembre, el secretario Ebrard iniciará una visita oficial de trabajo de dos días a Türkiye, en donde encabezará la segunda edición de la Comisión Binacional de Alto Nivel México-Türkiye, en conjunto con el ministro turco Mevlüt Çavuşoğlu, además de que sostendrá diversos encuentros con empresarios y miembros de la comunidad mexicana en ese país.