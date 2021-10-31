Mandatarios del G20 aprueban impuesto global a grandes empresas

Los presidentes que conforman el G20 a probaron por unanimidad aplicar un impuesto global del 15 por ciento a grandes empresas con la finalidad de evitar la evasión de impuestos.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, calificó la medida de “beneficiosa” para los empleadores y los trabajadores y pronosticó que el impuesto pondrá fin “a la dañina competencia por la tributación empresarial”.

"un acuerdo histórico sobre las nuevas reglas fiscales internacionales, incluyendo un impuesto mínimo mundial que podrá fin a la perjudicial carrera a la baja en el impuesto de sociedades", señaló Yellen en un comunicado.

Tras la aprobación de la nueva normal, que se reflejará en la declaración final el domingo, cada país será responsable de aplicar el impuesto mínimo por su cuenta. Cabe destacar que Estados Unidos es sede del 28 por ciento de las dos mil multinacionales más grandes del mundo.

Today, every G20 head of state endorsed an historic agreement on new int’l tax rules, including a global min tax that will end the damaging race to the bottom on corporate taxation. It’s a critical moment for the US & the global economy. I congratulate @POTUS on this achievement. https://t.co/bOh0O7cbnn — Secretary Janet Yellen (@SecYellen) October 30, 2021

Los mandatarios recalcaron que los beneficios en la economía global puede provenir de intangibles como los derechos de autor y las marcas registradas, que se pueden transferir fácilmente a países que aplican impuestos cercanos a cero para atraer otros ingresos.

La primera jornada de la cumbre de líderes del G20 concluyó, tras largas negociaciones, con un primer objetivo cumplido: aprobar un impuesto mínimo global a las multinacionales para equilibrar el sistema tributario internacional.

Ebrard pide a G20 aprobar vacunas contra Covid-19

El canciller Marcelo Ebrard pidió este en la cumbre del G20, realizada en Roma, que las potencias mundiales den validez a todas las vacunas aprobadas contra Covid-19, por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, el canciller que participa en la G20 en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a los líderes mundiales apoyar la vacunación de los países en subdesarrollo, para erradicar con la pandemia de Covid-19.

México solicita la aprobación de todas las vacunas, debido a que los ciudadanos fueron vacunados con las dosis de la rusa Sputnik V y la china CanSino, que no son aceptadas para viajar a Estados Unidos ni a la Unión Europea.