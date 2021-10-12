La muerte de Gabby Petito fue causada por estrangulamiento

Gabby Petito, la joven que desapareció en un viaje por carretera con su novio y luego apareció muerta en Wyoming, fue asesinada por estrangulamiento, dijo un forense local el martes 12 de octubre.

El médico forense del condado de Teton, el Dr. Brent Blue, cuya oficina ya había dictaminado que la muerte de Petito fue un homicidio, dijo que fue asesinada unas tres o cuatro semanas antes de que se encontrara su cuerpo, el 19 de septiembre. Su novio, Brian Laundrie, de 23 años, ha estado desaparecido durante casi un mes.

Petito, de 22 años, fue vista con vida por última vez el 26 de agosto. Su cuerpo fue descubierto el 19 de septiembre cerca del remoto campamento disperso Spread Creek, en el bosque nacional Bridger-Teton en el oeste de Wyoming.

El mes pasado, la desaparición de la joven durante un viaje por carretera a campo traviesa con su novio cautivó al país. Primero como una sensación en Internet y luego como un misterio sensacionalista que se hacía más enigmático cada día.

Gabby Petito, the young woman who vanished on a road trip with her boyfriend and later turned up dead in Wyoming, was killed by strangulation, Teton County Coroner Dr. Brent Blue said https://t.co/pNWSxniX50 pic.twitter.com/ewH1KjBuOX — Reuters (@Reuters) October 12, 2021

La desaparición de Gabby Petito

Petito y Laundrie, que vivían con los padres de Laundrie en North Port en la costa oeste de Florida, se embarcaron en su viaje a principios de julio desde Long Island, en Nueva York.

Mientras viajaban por Kansas, Colorado, Utah y puntos al oeste, Petito documentó su "vida en furgoneta" en las redes sociales con videos e imágenes que mostraban a una pareja amorosa teniendo una aventura estadounidense. Publicó su última foto en Instagram el 25 de agosto, el mismo día que habló por última vez con su madre por teléfono.

Laundrie regresó sin ella el 1 de septiembre a la casa de su familia en North Port conduciendo la camioneta blanca de Petito. Diez días después, la madre de Petito, Nicole Schmidt, denunció su desaparición a la policía de Nueva York.

Con la búsqueda cada vez más pública después de que la policía de Florida nombrara a Laundrie como una persona de interés en el caso, la policía de Moab, Utah, publicó imágenes de bodycam el 15 de septiembre que sugerían un lado más oscuro de la soleada apariencia de la pareja en las redes sociales.

De Último minuto @TCSHERIFF anuncia causa de muerte de Gabby Petito, Homicidio por estrangulamiento. El novio, Brian Laundrie sigue siendo la persona de interés en la muerte de Petito, mientras que autoridades siguen buscándolo en Florida. pic.twitter.com/EiUrsytToN — Lester Rojas (@lrojas288) October 12, 2021

Después de que una persona que llamó informó haber visto a Laundrie golpeando a Petito, la policía de Moab detuvo su camioneta el 12 de agosto y los interrogó durante más de una hora. Ambos reconocieron haber discutido, y Petito dijo entre lágrimas que había golpeado a Laundrie en el brazo.

No se presentaron cargos, pero la policía ordenó que los dos permanecieran en alojamientos separados durante la noche.

Brian Laundrie: persona de interés

Laundrie, que se había negado a hablar con la policía de North Port por consejo de su abogado, no ha sido visto desde el 14 de septiembre, cuando sus padres dijeron más tarde que les dijo que iba a dar una caminata en el área silvestre cercana de Carlton Reserve.

La policía y los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones, utilizando buzos, perros rastreadores y helicópteros, no han encontrado rastro de él en el área salvaje pantanosa e infestada de caimanes.

El 23 de septiembre, un gran jurado federal en Wyoming acusó a Laundrie de usar fraudulentamente la tarjeta de débito bancaria de Petito entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre para gastar $ 1,000 o más.

Pero no ha sido acusado de su muerte.

Te puede interesar: “Me dejaste muerta en vida": Madre escribe carta a hijo feminicida