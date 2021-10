“Me dejaste muerta en vida": Madre escribe carta a hijo feminicida

Una madre escribió una carta a su hijo feminicida, quien fue sentenciado a cinco años de prisión tras el asesinato de sus dos hermanas menores y el intento de feminicidio de su propia madre, en el Estado de México.

“¿En qué momento cambiaste tanto, en qué momento te volviste un asesino? Sabes que me dejaste muerta en vida con la ausencia de mis niñas, de mi niño, del saber que estás en ese lugar donde sé que no estás bien. No sabes cómo se me rompe el alma de sentir esta enorme soledad y tristeza, tristeza que me acompañará toda la vida”, escribió la mamá.

En la carta, la madre, identificada como Érika, explicó lo que sintió con el nacimiento de su hijo, quien era hiperactivo desde pequeño y el consentido de su papá, quien a su vez le pegaba.

Te puede interesar: Prisión preventiva por tentativa de violación debe justificarse: SCJN

La madre relató la historia que vivió con su hijo feminicida a la activista Frida Guerrera, quien compartió la carta y las declaraciones de la mujer a través de sus redes sociales.

Érika mencionó que su hijo Braulio, quien nació en 2003, es fruto de una relación con un hombre llamado Rubén. Más tarde nacieron Yiyari, en 2008; y Diana, en 2013. Sin embargo, un año después de que nació la última hija, la madre decidió separarse de su esposo.

Lo hice por mis hijos, por mis niñas, porque él siempre las hacía menos, señaló la mujer a la activista.

¡URGENTE!, Me ayudan a no #DejarlasInvisbles

Yiyari y Diana;tenían 12 y 07 años:fueron asesinadas por quien debía amarlas, su hermano mayor. https://t.co/HkF223o4TK Cuando creo que hemos escuchado el infierno más atroz, llega otra historia infernal, que siempre supera el dolor. pic.twitter.com/mOv55koURa — FridaGuerrera #NiUnaMás (@Fridaguerrera) October 6, 2021

Hijo feminicida sufrió maltrato por parte de su padre

Una vez que la madre se separó de su esposo, se fue a vivir con sus hijos al municipio de Tecámac, en el Estado de México, pero cuando cumplió 12 años de edad, el hijo feminicida decidió irse a vivir con su padre.

No obstante, Braulio volvió a casa de su madre argumentando que su papá lo maltrataba y que lo ponía a trabajar porque no iba a la escuela. Sin embargo, la mamá del menor destacó que cuando su hijo iba a la casa se le perdía dinero.

Mis hijas muchas veces lloraban porque decían que Braulio sólo iba a robarnos el dinero de la despensa, pero era mi hijo, ni modo de cerrarle la puerta, relató la activista en un blog, sobre la declaraciones que le hizo Érika, la madre del hijo feminicida.

Hermanastro del hijo feminicida es encontrado sin vida

Érika trabajaba de encargada en un restaurante y ya tenía otra pareja, con quien tuvo al pequeño Diego, pero cuando estaba por cumplir tres años, su ahora hijo feminicida regresó a vivir con ella.

El 1 de julio de 2020, Braulio se quedó junto con sus dos hermanas y su hermanastro en casa, pero horas más tarde buscó a su mamá porque el pequeño Diego “no se movía”. Érika regresó de su trabajo a su casa y encontró que el bebé no respiraba.

A pesar de que Braulio dijo haber llamado a una ambulancia, sus hermanas y las vecinas pudieron constatar que no pidió auxilio. Sin embargo, las autoridades determinaron que Diego sufrió “muerte de cuna”.

Muy en su interior, Érika intuyó siempre que Braulio había sido el causante de la muerte del bebé, agregó la activista.

Hija menor señala por asesinato a hijo feminicida

Días después de la muerte del bebé, Diana, la hermana menor del hijo feminicida, le comentó a su madre que el joven se había metido al cuarto con Diego y lo tapó con una cobija, durmiéndolo “a fuerzas”.

El joven regresó a vivir con su padre y la nueva pareja de Érika se distanció porque quería evitar problemas, ya que siempre desconfió de Braulio.

Braulio es acusado de trata de personas

La activista señaló que Braulio regresó una vez más a la casa de Érika, pero en esta ocasión lo hizo acompañado de una joven a la que presentó como su novia.

La madre habló con la menor y se puso en contacto con sus familiares para avisarles de su paradero. Sin embargo, al día siguiente, ambos jóvenes ya no estaban.

Después, Érika se enteró que su hijo llevó a su novia a Puebla para explotarla sexualmente. Braulio fue detenido y se le iba a imputar el delito de trata de personas, pero su papá biológico rogó a las autoridades para que lo dejaran bajo su cuidado, incluso firmó documentos donde se responsabilizó de él, por lo que las autoridades accedieron.

Hijo feminicida regresa a casa de su madre y mata a sus hermanas

En noviembre de 2020, Braulio regresó por última vez con Érika, diciendo que era maltratado por su padre. La mujer platicó con sus hijas y ellas dijeron que querían pasar Navidad con su hermano. La madre aceptó.

Érika pagaba para que cuidaran a sus hijas, pero un día ellas señalaron que se quedarían con Braulio. El trabajo de la mujer estaba a 10 minutos de su casa, por lo que llamaba cada hora y así se sentía tranquila, indicó Frida Guerrera.

Sin embargo, el 29 de noviembre de 2020, Érika se despidió de sus hijas Yiyari y Diana, así como de Braulio, antes de irse a trabajar. El menor respondió: “Sí, ya, adiós, vete”.

Ese día, la madre llamó cuatro veces a sus hijos, pero no respondieron. Sin embargo, su trabajo se extendió hasta la medianoche. Al llegar a casa, ella entró a un cuarto y encontró al menor ahorcando a una de las niñas.

Érika gritó y su hijo se le fue encima. “Intentó asesinarme, me picó dos veces en las costillas, cinco en la cabeza y al final, luego de forcejear con él más de una hora y media, me golpeó con la cacha de una pistola. Perdí el conocimiento más de nueve horas”, narró la víctima a la activista.

Cuando la mujer despertó, Braulio ya se había ido.

Joven recibe sentencia acusado de feminicidio

El pasado 20 de septiembre, el hijo feminicida fue sentenciado a cinco años de prisión por la muerte de sus hermanas y el intento de feminicidio de su mamá. La condena que se le dio fue por ser menor de edad.

El juez le hizo saber que merecía condena de por vida por todo lo que les hizo a las niñas, las torturó, las abusó sexualmente y las asesinó, señaló la activista.