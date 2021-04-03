¿Qué dijo laboratorio ruso del contagio de Alberto Fernández?

Luego de que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, informara que dio positivo a Covid-19 en una prueba de antígenos, a pesar de haber sido vacunado con el antígeno ruso Sputnik V, el laboratorio de ese país, Gamaleya y creador del biológico, lamentó la noticia.

A través de su cuenta de Twitter y en respuesta a un tuit del mandatario argentino, el laboratorio ruso recordó que su vacuna es 91.6 por ciento eficaz contra la infección y 100 por ciento contra casos severos.

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El presidente argentino se sometió al examen médico y luego de presentar síntomas como fiebre y dolor de cabeza y aseguró que se encuentra “físicamente bien”, pero aclaró que todavía faltan los resultados de la prueba PCR para confirmar la presencia del virus en su organismo.

Además, el laboratorio respondió que les entristece la noticia

"Instituto Gamaleya: Nos entristece escuchar esto.#SputnikV es 91,6% eficaz contra infecciones y 100% eficaz contra casos graves. Si la infección se confirma y se produce, la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves. ¡Le deseamos una rápida recuperación!", escribió.

The Gamaleya Institute: We are sad to hear this. #SputnikV is 91.6% effective against infection and 100% effective against severe cases. If the infection is indeed confirmed and occurs, the vaccination ensures quick recovery without severe symptoms. We wish you a quick recovery! — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 3, 2021

Alberto Fernández, cumplió 62 años ayer, día en que dio a conocer que como medida precautoria ya fueron contactadas las personas con las que estuvo reunido en las últimas 48 horas, para evaluar si existe la necesidad de que se aíslen y evitar más contagios.

El mes de enero pasado, el mandatario se vacunó contra la Covid-19 con una dosis de la vacuna rusa Sputnik V. La primera dosis la recibió el 21 de enero y la segunda el 11 de febrero.

En febrero pasado, el presidente argentino realizó una visita oficial a México, donde se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde trataron tanto de relaciones bilaterales como para la coordinación de la fabricación de la vacuna contra covid-19 de AstraZeneca.

Argentina afronta una segunda ola de coronavirus y de acuerdo con datos oficiales el país sudamericano, de 44 millones de habitantes, suma más de 2.3 millones de contagios y 56 mil 23 fallecidos por coronavirus.

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