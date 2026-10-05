Descubren el “interruptor” del cerebro: Dan Premio Nobel de Medicina 2026 a científicos que estudiaron la optogenética

Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel ganaron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 por sus descubrimientos sobre la optogenética, una técnica que permite activar o desactivar neuronas individuales en el cerebro de una persona viva.

El anuncio lo realizó este lunes 5 de octubre de 2026 Thomas Perlmann, secretario general de la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska, en Suecia. Los tres científicos compartirán un premio de 12 millones de coronas suecas, equivalentes a aproximadamente 21.6 millones de pesos mexicanos.

Qué es la optogenética y cómo funciona el "interruptor" del cerebro

La optogenética combina herramientas de la óptica y la genética para controlar la actividad de las células nerviosas mediante la luz. El método permite estudiar con mayor precisión cómo funcionan los circuitos cerebrales y qué papel desempeñan en procesos como los recuerdos, las emociones y el comportamiento.

Anna Wedell, profesora de Genética y miembro del Comité Nobel de Fisiología o Medicina, describió el descubrimiento como un “interruptor sensible a la luz” para las células nerviosas.

“Es un interruptor sensible a la luz para las células nerviosas. Así que tenemos una nueva herramienta para activar y desactivar las células nerviosas en un cerebro vivo. De esta manera podemos comprender la función del cerebro de una forma completamente nueva”, explicó Wedell.

Cuáles son los avances y aplicaciones médicas de la optogenética

La investigación también permite comprender mejor cómo se alteran determinados circuitos cerebrales en casos como la ceguera, depresión, adicciones y demencia, afirmó Abdel El Manira, integrante del Comité Nobel y profesor de Neurociencia del Instituto Karolinska.

Los avances relacionados con la optogenética ya son estudiados en ensayos clínicos para intentar recuperar la visión de personas ciegas debido a una enfermedad llamada retinitis pigmentosa. Para ello, los investigadores insertan una proteína sensible a la luz en la retina.

Además, los científicos analizan si esta tecnología puede mejorar los implantes cocleares. La optogenética podría permitir una estimulación más precisa del nervio auditivo que la que ofrecen los dispositivos eléctricos actuales.

