¿Te quedas sin dinero? Conoce los gastos fantasma y cómo afectan a tu cartera

Actualmente ahorrar se ha convertido en todo un reto para las y los miles de mexicanos, pues existen algunos factores, como los gastos fantasma, que provocan la mala administración del dinero, pero ¿Qué son y cómo puedo identificarlos?

Este tipo de gastos pueden parecer un desembolso “inofensivo” para la cartera; sin embargo, con el paso del tiempo resultan ser perjudiciales para nuestras finanzas personales.

¿Cómo identificar los gastos fantasma?

Muchas veces los gastos fantasma son difíciles de identificar, ya que son pagos que no “pueden verse”, es decir, suelen pasar desapercibidos; usualmente se repiten de forma mensual, pero ¿Cómo los identifico?

Suscripciones a servicios de streaming.

Suscripciones a aplicaciones de música.

Membresía de gimnasio. Aplicaciones para celulares (Juegos).

De acuerdo con expertos, los gastos fantasma suelen ser de forma mensual, por lo general, no se perciben, ya que son cobros que se hacen de forma automática desde la tarjeta de crédito o debito.

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Diferencia entre los gastos fantasma y los hormiga

Los gastos hormiga suelen ser desembolsos diarios con un valor mucha más bajo, por lo que también suelen pasar inadvertidos en nuestro presupuestos, pero ¿Qué diferencia hay con los gastos fantasma?

Gastos hormiga: son compras diarias como el café de las mañanas, cajetillas de cigarros, propinas, incluso comer fuera de casa.

son compras diarias como el café de las mañanas, cajetillas de cigarros, propinas, incluso comer fuera de casa. Gastos fantasma: Generalmente ocurren de forma mensual y la cantidad a pagar es mayor que la de los gastos hormiga; estos incluyen servicios de streaming, aplicaciones para celular, entre otros.

Tips para evitar los gastos fantasma

A pesar de que los gastos fantasma son casi imperceptibles, existen algunos métodos para poder evitar este tipo de desembolsos, ¿Los conoces? Esto dicen los expertos.

El primer paso es hacer una lista con todos los servicios que se pagan de forma mensual, posteriormente se debe preguntar cuáles son realmente esenciales y cuáles no.

La idea de hacer una lista es identificar los gastos “inofensivos” o “imperceptibles”, lo que nos ayudará a realizar un monitoreo completo, además de hacer cambios y optimizar nuestro presupuesto.