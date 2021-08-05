Video: Gato ahuyenta a oso negro en un campamento en Siberia

Un video muestra el momento en el que un valiente gato, de nombre Vasya, se enfrenta a un oso pardo para defender a su dueña y a un grupo de pescadores que acampaban en Siberia.

Mientras el gato y su dueña disfrutaban de una fogata después de pescar, se acercó un oso, probablemente atraído por la comida, cuando Vasya se dio cuenta de la presencia del otro animal, enseguida se paró frente a él y arqueo la espalda de forma amenazadora.

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A pesar de que el oso empujó sus patas hacia Vasya con el objetivo de asustarlo, el gato negro no se quitó del camino, ni mostró debilidad ante el gigantesco animal que después se levantó sobre sus dos patas traseras.

Among the many reasons why you should get a cat is that it might end up chasing away that odd wild bear that interrupts your picknicking.



Tom cat Vasiliy challenged a bear reportedly somewhere in Yakutiya, as its owner was calling out: "Vasya, calm down!" #Russia pic.twitter.com/VG7sIaFVzP — Mariya Petkova (@mkpetkova) August 5, 2021

El gato asombró a los pescadores

Mientras el valiente gato se enfrentaba al oso, su dueña y los demás pescadores le gritaban para que se alejara del peligroso animal, “no lo hagas Vasya.. cálmate”, se escucha en el video.

“Míralo, de pie en una posición de lucha. Es un verdadero Armagedón”, dice uno de los pescadores, quien esperaba que Vasya huyera para salvar su vida.

El intrépido gato negro se mantuvo todo el tiempo frente al oso con la espalda erguida y gruñéndole, hasta que se alejó del campamento y los pescadores pudieron celebrar la victoria de Vasya.

El video fue filmado por el pescador Sergey Tarasov en el campamento junto al río Angara, cerca de Ust-Ilimsk, en la región de Irkutsk.

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De acuerdo con el periódico local, Siberian Times, la dueña del gato, que no ha sido identificada, se asombró de la valiente mascota que tiene y prometió no volverlo a regañar a Vasya por los destrozos que causa en casa.

