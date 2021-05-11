VIDEO: Israel lanza ataque en Gaza y derriba un edificio de 13 pisos

Israel lanzó una nueva ofensiva aérea contra Gaza, donde un edificio de 13 pisos colapsó tras uno de los ataques. Los residentes del edificio y de las casas vecinas fueron advertidos para evacuar el área una hora antes del bombardeo.

Te recomendamos:Israel responde con cohetes ataque de palestinos y deja 20 muertos en Gaza

La Torre Hanadi supuestamente albergaba una oficina utilizada por la dirección política del movimiento Hamas. Una grabación muestra el momento exacto del derrumbe del edificio.

مشاهد قصف وتدمير برج سكني في غرة ..

لطفك يارب وحسبنا الله ونعم الوكيل #غرة_تحت_القصف pic.twitter.com/x6l00wTGEr — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) May 11, 2021

En las imágenes se podía ver tres columnas de humo negro espeso saliendo de la torre, con sus pisos superiores intactos al tiempo que se derrumbaba. En la torre había una oficina usada por el liderazgo político de los gobernantes islamistas de Gaza, Hamas.

De acuerdo con el ministerio de Salud de Gaza al menos 26 palestinos, incluidos nueve niños, murieron y 122 resultaron heridos por los ataques israelíes en el enclave de dos millones de personas, después de que Hamas lanzó cohetes el lunes hacia Jerusalén por primera vez desde 2014.

Suenan las alarmas antiaéreas en Israel

Tras el ataque en la Torre Hanadi en Gaza, Hamas amenazó con responder al ataque, por lo que fueron activadas las sirenas antiaéreas en Tel Aviv.

"Ahora estamos cumpliendo nuestra promesa", dijo el brazo armado de Hamas en un comunicado.

Las Brigadas Qassam están lanzando su mayor ataque con cohetes contra Tel Aviv y sus suburbios, con 130 cohetes, en respuesta al impacto contra torres residenciales por parte del enemigo

Horas antes, Israel envió 80 cazas para bombardear Gaza y acumuló tanques en la frontera mientras rondas de cohetes impactaban en localidades israelíes por segundo día.

كتائب القسام تنفذ وحدها.. مئات الصواريخ على تل أبيب

تصوير: محمد هنية pic.twitter.com/ekCQ1InNGC — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 11, 2021

El brote más grave de enfrentamientos entre las facciones armadas de Gaza e Israel comenzó con choques entre palestinos y policías israelíes en la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén el lunes.

Las tensiones entre israelíes y palestinos fueron elevadas en la ciudad santa durante el mes de ayuno musulmán del Ramadán, con enfrentamientos esporádicos y posibles desalojos de palestinos de hogares reclamados por colonos judíos en un caso judicial de larga duración que se suma a la fricción.